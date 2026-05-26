Πάτρα: Απείλησε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένους για να αρπάξει χρήματα και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα, κλοπή και απάτη με υπολογιστή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, έπειτα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πατρών για απόπειρα ληστείας τελεσθείσα με ιδιαίτερη σκληρότητα, κλοπή και απάτη με υπολογιστή κατά συρροή.

Ειδικότερα, ως προς την απόπειρα ληστείας, ο κατηγορούμενος μετέβη στις 23-05-2026, σε οικία στην Πάτρα, όπου εισήλθε στο εσωτερικό της από ανασφάλιστο παράθυρο. Εκεί, εντόπισε δύο ηλικιωμένους ημεδαπούς (έναν άντρα και μία γυναίκα) και απαίτησε με απειλές την παράδοση χρημάτων και τιμαλφών.

Όταν οι παθόντες αντέδρασαν, ο συλληφθείς τους επιτέθηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα, καταφέροντάς τους επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και λακτίσματα στο πρόσωπο και στο σώμα, προκειμένου να του υποδείξουν πού έκρυβαν χρήματα.

Οι φωνές των ηλικιωμένων κινητοποίησαν συγγενικό τους πρόσωπο, το οποίο έσπευσε στο σημείο και κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο

άνδρας να τραπεί σε φυγή χωρίς να αφαιρέσει οτιδήποτε. Οι δύο ηλικιωμένοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Πάτρας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύθηκαν.

Στο πλαίσιο της μεθοδικής αστυνομικής έρευνας, αξιοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, ενώ ο κατηγορούμενος αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα, τόσο από αυτόπτη μάρτυρα, όσο και από τους ίδιους τους παθόντες.

Από την περαιτέρω προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε αφαιρέσει κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 10 και 11-05-2026, από ανασφάλιστο αυτοκίνητο στην Οβρυά Πατρών, ένα πορτοφόλι που περιείχε τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και κοσμήματα. Στη συνέχεια, επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τις κλεμμένες κάρτες για παράνομες συναλλαγές σε μίνι μάρκετ και περίπτερο της Πάτρας, πράξεις που επίσης αποτυπώθηκαν σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί αύριο το πρωί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.