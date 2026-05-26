Σοκ στην Πρέβεζα: Νεκρή 34χρονη μητέρα δύο παιδιών που έπεσε από μπαλκόνι

Σοκ και ανείπωτη θλίψη επικρατούν στην Πρέβεζα μετά τον τραγικό χαμό μιας 34χρονης γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε κεντρικό σημείο της πόλης, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, η 34χρονη έμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου και την ώρα του περιστατικού βρισκόταν μόνη στο σπίτι. Περαστικοί που αντίκρισαν τη γυναίκα στο έδαφος ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που τη μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, καθώς έφερε πολύ σοβαρά τραύματα από την πτώση, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε και υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.





