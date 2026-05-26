ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 29-20: Εντυπωσιακές οι ασπρόμαυρες “σκόρπισαν” την Ένωση και κατέκτησαν το πρωτάθλημα χάντμπολ

Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε της ΑΕΚ με στον τέταρτο τελικό της Α1 χάντμπολ γυναικών στη Μίκρα, έκανε το 3-1 και κατέκτησε το 7ο πρωτάθλημα στην ιστορία του, κάνοντας παράλληλα το νταμπλ. Κορυφαίες για τις ασπρόμαυρες οι Τσικνάκη και Κερλίδη.

Οι ασπρόμαυρες μπήκαν αποφασισμένες να πάρουν τη νίκη και να κάνουν το 3-1 στη σειρά. Με εντυπωσιακό ξεκίνημα οι παίκτριες του Δημήτρη Πελεκίδη έχτισαν διαφορά από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και βρέθηκαν να προηγούνται μέχρι και με 7 τέρματα (9-2).

Ο ΠΑΟΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο του τελικού και στο δέυτερο μέρος, ενώ είχε σε δαιμονιώδη κατάσταση την τερματοφυλακά του Τσικνάκη που τελείωσε το παιχνίδι με 15 (!) αποκρούσεις. Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης η Κερλίδη με 6 τέρματα.

Έτσι ο ΠΑΟΚ έκανε το 5ου νταμπλ στο χάντμπολ γυναικών.

H Χρυσή Βίβλος των Πρωταθλητών με πολύ Πάτρα μέσα!

2026: ΠΑΟΚ

2025: ΟΦ Νέας Ιωνίας

2024: ΟΦ Νέας Ιωνίας

2023: ΠΑΟΚ

2022: ΠΑΟΚ

2021: ΠΑΟΚ

2020: ΠΑΟΚ

2019: ΠΑΟΚ

2018: ΟΦ Νέας Ιωνίας

2017: ΟΦ Νέας Ιωνίας

2016: ΟΦ Νέας Ιωνίας

2015: ΟΦ Νέας Ιωνίας

2014: ΟΦ Νέας Ιωνίας

2013: ΠΑΟΚ

2012: ΑΣΕ Ορμή Λουξ

2011: ΑΣΕ Ορμή

2010: ΑΣΕ Ορμή

2009: ΑΣΕ Ορμή

2008: ΑΣΕ Ορμή

2007: ΑΣΕ Ορμή

2006: Αναγέννηση Άρτας

2005: Αναγέννηση Άρτας

2004: Αναγέννηση Άρτας

2003: Αναγέννηση Άρτας

2002: Αναγέννηση Άρτας

2001: Αναγέννηση Άρτας

2000: Αναγέννηση Άρτας

1999: Αναγέννηση Άρτας

1998: Αναγέννηση Άρτας

1997: Αναγέννηση Άρτας

1996: Αναγέννηση Άρτας

1995: Αναγέννηση Άρτας

1994: ΑΣΕ Δούκα

1993: ΓΕ Βέροιας

1992: ΓΕ Βέροιας

1991: ΓΕ Βέροιας

1990: ΓΕ Βέροιας

1989: ΓΕ Βέροιας

1988: ΓΕ Βέροιας

1987: Αθηναϊκός

1986: Αθηναϊκός

1985: Άρης Νικαίας

1984: Άρης Νικαίας

1983: Άρης Νικαίας

1982: Άρης Νικαίας

Oι τίτλοι ανά ομάδα

Αναγέννηση Άρτας 12

ΟΦ Νέας Ιωνίας 7

ΠΑΟΚ 7

ΓΕ Βέροιας 6

Ορμή Λουξ 6

Άρης Νίκαιας 4

Αθηναϊκός 2

ΑΣΕ Δούκα 1



Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2026

Καθώς η αγωνιστική περίοδος βαίνει προς τη λήξη της ας θυμηθιούμε τους τροπαιούχους μέχρι στιγμής. Τις ομάδες που κατέκτησαν τα φετινα τρόπαια σε όλα τα ομαδικά αθληματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ, ανδρών και γυνακών. Δεν εχουν ολοκληρωθεί ακόμα πέντε διοργανώσεις.

Αναλυτικά (σε παρένθεση η ομάδα που τερμάτισε 2η ή ήταν φιναλιστ):

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΝΔΡΩΝ

Ποδόσφαιρο ΑΕΚ (Ολυμπιακός)

Μπάσκετ 3-5-8-10-13/6 (Ολυμπιακός ή ΑΕΚ / Άρης - Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ)

Βόλεϊ Παναθηναϊκός (ΠΑΟΚ)

Πόλο 28-30/5, 1-3/6 (Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός)

Χάντμπολ 25-28/5, 2/6 (Ολυμπιακός ή ΑΕΚ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ (ΑΕΚ)

Μπάσκετ Αθηναϊκός (Παναθηναϊκός)

Βόλεϊ Παναθηναϊκός (ΖΑΟΝ)

Πόλο 27-29-31/5, 2-4/6 (Ολυμπιακός ή Βουλιαγμένη)

Χάντμπολ ΠΑΟΚ (ΑΕΚ)



ΚΥΠΕΛΛΟ

ΑΝΔΡΩΝ

Ποδόσφαιρο ΟΦΗ (ΠΑΟΚ)

Μπάσκετ Παναθηναϊκός (Ολυμπιακός)

Βόλεϊ Παναθηναϊκός (Φλοίσβος)

Πόλο Ολυμπιακός (τον ΠΑΟ)

Χάντμπολ Ολυμπιακός (την ΑΕΚ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ (Αστέρας Τρίπολης)

Μπάσκετ Αθηναϊκός (Πρωτέας)

Βόλεϊ (Πανιώνιος (Θήρα)

Πόλο Ολυμπιακός (Βουλιαγμένη)

Χάντμπολ ΠΑΟΚ (Αναγ. Αρτα2)



ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

ΑΝΔΡΩΝ

Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός (ΟΦΗ)

Μπάσκετ Ολυμπιακός (Προμηθέας)

Βόλεϊ Ολυμπιακός (Παναθηναϊκός)

Χάντμπολ Ολυμπιακός (ΑΕΚ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Μπάσκετ Ολυμπιακός (ΠΑΣ Γιάννινα)

Βόλεϊ Πανιώνιος (Ολυμπιακός)

Πόλο Ολυμπιακός (Βουλιαγμένη)

Χάντμπολ Νέα Ιωνία (ΠΑΟΚ)



ΛΙΓΚ ΚΑΠ

ΑΝΔΡΩΝ

Βόλεϊ Ολυμπιακός (ΠΑΟΚ)