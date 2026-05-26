Λάρισα: Μεγάλη απάτη με κωδικούς taxisnet - Εισέπρατταν προνοιακά επιδόματα και επιδοτήσεις άλλων πολιτών

Μια πολυπληθής σπείρα που προέβαινε σε μεθοδευμένες απάτες από το 2023 μέχρι το 2025 σε ολόκληρη τη χώρα, εξαρθρώθηκε από τις διωκτικές αρχές ύστερα από έρευνες μηνών που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση κατηγορούνται 40 άτομα, στα οποία αποδίδονται -κατά περίπτωση- οι κατηγορίες της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της κατ' εξακολούθηση απάτης, καθώς και της ξεπλύματος μαύρου χρήματος από παράνομες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης και συνδυαστικής ανάλυσης στοιχείων, προέκυψε η δράση εγκληματικής ομάδας, αποτελούμενη από τους φερόμενους δράστες, οι οποίοι ενεργούσαν με διαφορετικούς ρόλους, με σκοπό την είσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων καθώς και την εγγραφή ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για να λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.

Ο τρόπος δράσης της σπείρας



Πιο αναλυτικά, κύριο ρόλο είχαν τρία μέλη της εγκληματικής, τα οποία, εκμεταλλευόμενα και τις ιδιότητες δύο εξ αυτών, υπέκλεπταν φορολογικά στοιχεία (Α.Φ.Μ., κωδικούς taxisnet κ.λπ.) πολιτών.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας κωδικούς taxisnet άλλων -23- εκ των δραστών και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμούς κινητών τηλεφώνων), μεταξύ άλλων, -2- εκ των δραστών, προέβαιναν στη σύνταξη αιτημάτων αλλαγής κλειδάριθμων στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ως εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα, επισυνάπτοντας πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις περί εξουσιοδότησης αυτών από τους παθόντες.

Στη συνέχεια, αφού αποκτούσαν πρόσβαση στις εφαρμογές taxisnet των παθόντων, δηλώνονταν τραπεζικοί λογαριασμοί τρίτων προσώπων, και συγκεκριμένα άλλων -8- ταυτοποιημένων δραστών, προκειμένου να πιστωθούν σε αυτούς τα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από επιδόματα.

Όπως προέκυψε, έχουν υποβληθεί -592- αιτήσεις για αλλαγή κλειδάριθμων προσώπων, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογητικό πλαστές εξουσιοδοτήσεις των παθόντων προς μέλη του κυκλώματος.

Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν εξιχνιαστεί -61- περιπτώσεις απατών σε βάρος ισάριθμων παθόντων, τελεσμένες και σε απόπειρα.

Απάτες και μέσω ΚΔΑΠ

Επιπρόσθετα, δράστες προέβαιναν και στην εγγραφή ανήλικων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.), εν αγνοία των γονέων τους, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τρόπο κρατικές επιδοτήσεις.

Ειδικότερα, προέκυψε η συμμετοχή -4- διαφορετικών Κ.Δ.Α.Π., ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών, δηλώνοντας ψευδώς την εγγραφή -163- ανηλίκων.

Η συνολική ζημία από τη δράση της εγκληματικής ομάδας σε βάρος πολιτών καθώς και σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα -199.000- ευρώ.

Στο πλαίσιο έρευνας που διενεργήθηκε σε οικία ενός εκ των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία πολιτών και κωδικούς, -12- τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις με στοιχεία μαθητών, έγγραφα σχετιζόμενα με ΚΔΑΠ και το χρηματικό ποσό των -3.920- ευρώ.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε, από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.