Ανήλικοι Ρομά έστειλαν στο Καραμανδάνειο 10χρονο - Του επιτέθηκαν για να του πάρουν τα παπούτσια και κέρματα

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα 10χρονο παιδί Ρομά από το Μεσολόγγι όταν δέχθηκε επίθεση από άλλους ανήλικους επίσης Ρομά προκειμένου να τον κλέψουν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες οι δράστες επιτέθηκαν στο παιδί για να του πάρουν τα παπούτσια και κάποια κέρματα που είχε στην τσέπη.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr o 10χρονος ωστόσο θα μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω, καθώς τα χτυπήματα που δέχθηκε στο πρόσωπο ενδεχομένως επηρέασαν το μάτι του στο οποίο είχε χειρουργηθεί πρόσφατα.

Το γεγονός καταγγέλθηκε στην αστυνομία, ενώ και ο Πρόεδρος των Ρομά Μεσολογγίου ζητά την παραδειγματική τιμωρία τους, καθώς οι φερόμενοι ως δράστες έχουν απασχολήσει και πάλι τις Αρχές.



