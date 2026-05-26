«Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην πλατεία Θησείου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε καταχειροκροτούμενος
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- "ΕΛΑΣ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη" το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Καλούμε σήμερα όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη Διακήρυξή μας
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Οι επτά δεσμεύσεις
Με τη σημερινή μας Διακήρυξη απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές Δεσμεύσεις:
Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια
Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.
Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και ΑξιοπρέπειαςΓια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.
Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία.Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.
Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών ΚρίσεωνΓια προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Έκτον: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία.Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.
Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης.Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Με τη σημερινή μας Διακήρυξη απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές δεσμεύσεις
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Δεν είμαστε όμως εδώ σήμερα απλά για να περιγράψουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Είμαστε εδώ για να την αλλάξουμε
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως Νέα Εθνική πυξίδα και μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που θα εδραιώνει το ρόλο της ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας απέναντι στη λογική του δεδομένου συμμάχου που θέτει τη χώρα σε κίνδυνο
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Οι συλλογικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης ανατρέπονται εγκαταλείπονται συνειδητά αργοσβήνουν
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Δεκάξι χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν και μας χρεοκόπησαν. Και είναι αμετανόητοι
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Η εργασία δυστυχώς στις μέρες μας αντί να εγγυάται αξιοπρέπεια και ασφάλεια μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο ανασφάλειας και φόβου. Όπου εργαζόμενοι χάνουν ακόμη και τη ζωή τους προσπαθώντας να βγάλουν το μεροκάματο
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας των πολεμικών συγκρούσεων της βίας. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυραύλων.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μας έλεγαν το ίδιο πράγμα: «Ανακοίνωσέ το επιτέλους»! Ήρθε η ώρα επιτέλους!
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Τσίπρας: Η μεγάλη μέρα έφτασε και σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Με Bella Ciao και Κατερίνα Τουμασάτου και Αιμίλιο Χειλάκη η παρουσίαση
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Έφτασε ο Αλέξης Τσίπρας στην πλατεία Θησείου
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Η εξέδρα έχει στηθεί με φόντο την Ακρόπολη και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή η παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα.
ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα στο Θησείο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν.
Το όνομα του νέου κόμματος αναμένεται να γίνει γνωστό με ένα βίντεο «έκπληξη» τη μουσική του οποίου έχει υπογράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης.
Ο ίδιος αναμένεται να παρουσιάσει απόψε τις βασικές αξίες, αρχές και θέσεις του κόμματος υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη, ενώ θα καλέσει τους πολίτες να δηλώσουν και συμμετοχή σε αυτό το νέο ταξίδι, όπως συνηθίζει να το ονομάζει.
