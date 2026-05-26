Γαλλία: Στη φυλακή διευθυντής τράπεζας για βιασμούς στη σύντροφό του - Την εξέδιδε σε αγνώστους - «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»

Γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε το Σάββατο έναν άνδρα σε 25 χρόνια φυλάκισης για κατ’ εξακολούθηση βιασμό και βασανιστήρια της πρώην συντρόφου του, η οποία επέλεξε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ζιζέλ Πελικό και να μιλήσει δημόσια για την τραυματική της εμπειρία.

Σε μια υπόθεση-ορόσημο που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία, ο σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό είχε καταδικαστεί το 2024 σε 20 χρόνια κάθειρξη επειδή στρατολογούσε αγνώστους για να τη βιάζουν ενώ εκείνη βρισκόταν ναρκωμένη στο σπίτι τους. Δεκάδες από τους άνδρες που συμμετείχαν στους βιασμούς της επίσης φυλακίστηκαν.

Στη νέα υπόθεση, ο Γκιγιόμ Μπουσί, τότε διευθυντής τράπεζας, κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε το πρόσχημα σαδομαζοχιστικών «σεξουαλικών παιχνιδιών» για να χειραγωγεί τη σύντροφό του από το 2015 έως το 2022, οδηγώντας την σε βασανιστήρια και βιασμούς, ακόμη και από αγνώστους που έβρισκε στο διαδίκτυο.

Ο 51χρονος ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύντροφός του συναινούσε, λέγοντας ότι «δεν πίστευε πως της προκαλούσε πόνο».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης, η 42χρονη ενάγουσα, Λαετίσια Ρ. – η οποία πλέον πάσχει από σοβαρές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης – περιέγραψε αυτό που χαρακτήρισε «ψυχολογικό έλεγχο» που ασκούσε πάνω της ο πρώην σύντροφός της.

Ο Μπουσί παραδέχτηκε πράξεις όπως στραγγαλισμό, καψίματα και πράξεις κτηνοβασίας, υποστηρίζοντας όμως ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της σχέσης τους».

Παραδέχτηκε επίσης ότι την εξανάγκασε σε πορνεία. Η Λαετίσια Ρ. κατέθεσε ότι είχε «σταματήσει να μετρά» όταν είχε φτάσει σχεδόν τους 500 άνδρες.

Το δικαστήριο στη νοτιοανατολική Γαλλία επέβαλε τελικά στον 51χρονο ποινή 25 ετών, με την απόφαση να προβλέπει ότι θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα πριν αποκτήσει δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια κάθειρξη, επικαλούμενοι τον «κίνδυνο υποτροπής εις βάρος άλλης γυναίκας».

“Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες”

Όταν ο πρώην σύντροφός της εισήγαγε την ιδέα του σαδομαζοχισμού, η Λαετίσια Ρ. είπε ότι πίστεψε πως επρόκειτο για «χτυπήματα, δέσιμο», προσθέτοντας ότι εκείνος της είχε πει πως θα σταματούσαν αν δεν της άρεσε.

Όμως, όπως ανέφερε, «ήταν καθαρή και απλή βία», περιγράφοντας ότι ζούσε με «διαρκή φόβο» πως ο πρώην σύντροφός της θα δημοσιοποιούσε προσωπικά βίντεο αν τον εγκατέλειπε.

«Ένιωθα σαν να πεθαίνω μέσα μου», είπε η μητέρα τεσσάρων παιδιών στο δικαστήριο.

Η Λαετίσια Ρ. περιέγραψε πώς σταδιακά ο Μπουσί την εξανάγκασε να συνευρίσκεται με άλλους άνδρες, μέχρι που την παραμονή των Χριστουγέννων του 2015 της ζήτησε να πάει σε σταθμό αυτοκινητοδρόμου και να «προσφερθεί σε αγνώστους», ενώ εκείνος παρακολουθούσε τηλεφωνικά.

Στη συνέχεια την εξανάγκασε να εκδίδεται, πουλώντας σεξ σε «φίλους, συναδέλφους και αγνώστους», κρατώντας μάλιστα λίστα με τους εμπλεκόμενους άνδρες.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες, ορισμένους από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», κατέθεσε στη δίκη.

Ο δικηγόρος της Λαετίσια Ρ., Φιλίπ-Ενρί Ονεγκέρ, δήλωσε ότι η Ζιζέλ Πελικό ενέπνευσε την εντολέα του να μιλήσει δημόσια για την υπόθεσή της.