Θεσσαλονίκη: Σοκ από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον 67χρονο - Πάνω από 14 τραύματα στο πρόσωπο

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες σχετικά με την δολοφονία ενός 67χρονου στη Θεσσαλονίκη από τα χέρια του γιου του, με νέα στοιχεία να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας μετά την νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 67χρονος που βρήκε φρικτό θάνατο από τον 30χρονο γιο του στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να χτυπήθηκε πρώτα με ένα αντικείμενο που θα μπορούσε να είναι σκαμπό.

Στη συνέχεια, ο 30χρονος φέρεται να τον κάρφωσε με κατσαβίδι και με μαχαίρι στο πρόσωπο, καταφέροντάς του πολλαπλά τραύματα. Στο πρόσωπο του πατέρα, βρέθηκαν παραπάνω από 14 τραύματα, με τον γιο του να τον κατακρεουργεί, στο ημιυπόγειο στο Τριάδι Θεσσαλονίκης που έμενε.

Το μακάβριο θέαμα, αντίκρισε η αδερφή του δράστη, που πήγε στο σπίτι που ζούσε ο 67χρονος με τον 30χρονο για να δει αν είναι καλά. Εκεί είδε τον πατέρα της μέσα σε μια λίμνη αίματος ενώ ο αδερφός της κοιμόταν στον 1ο όροφο και έπειτα της αποκάλυψε το τι είχε κάνει.

Τι βρέθηκε στο σπίτι

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν μέσα στο σπίτι του 30χρονου ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία θεωρούνται τα όπλα του εγκλήματος. Τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, δίπλα στο κεφάλι του θύματος βρέθηκε ένα κατσαβίδι μήκους 21 εκατοστών που έφερε ίχνη αίματος. Απέναντι από τη σορό, και ανάμεσα σε πολλές συσκευασίες φαρμάκων, βρέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς που έφερε επίσης ίχνη αίματος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι, στους χώρους που χρησιμοποιούσε ο 30χρονος, εντοπίστηκαν επίσης ρούχα και μια πετσέτα με εμφανή ίχνη αίματος. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο κουτιά και αρκετά ναρκωτικά χάπια, τα οποία σύμφωνα με τις Αρχές κατείχε παράνομα, χωρίς ιατρική συνταγή.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει κατηγορία για ανθρωποκτονία, αλλά και παραβάσεις που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία και τις εξαρτησιογόνες ουσίες.

Αν και έχει παραδεχτεί την πράξη του, φέρεται να είπε στις Αρχές που διερευνούν τα αίτια του εγκλήματος, ότι δεν θυμάται το γιατί τον σκότωσε καθώς είχε πάρει ναρκωτικά. «Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια», φέρεται να δήλωσε.

Ο 30χρονος που κυνικά φέρεται ότι έχει ομολογήσει το έγκλημα, θα απολογηθεί την Τετάρτη 27.05.2026, καθώς εχτές Δευτέρα, πέρασε την πόρτα του ανακριτή και έλαβε προθεσμία, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

