Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο με πατίνι - 35χρονη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 35χρονη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα τραυματίστηκε όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και έπεσε στο οδόστρωμα.

Η γυναίκα φέρεται να χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 35χρονη αντιμετωπίζει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή της.