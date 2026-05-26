Νεκροί στην Ευρώπη από τον ανοιξιάτικο καύσωνα - Ιστορικές θερμοκρασίες σε Γαλλία και Βρετανία

Τους πρώτους νεκρούς μετρά η Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες, χωρίς να έχουμε φτάσει στην κορύφωση του φαινομένου.

Οι θερμοκρασίες έχουν σπάσει τα ρεκόρ για την εποχή και στην Ισπανία και τη Βρετανία, ενώ επηρεάζονται και άλλες χώρες, όπως η Ιταλία.

Οι μετεωρολόγοι περιμένουν βελτίωση των καιρικών συνθηκών από το τέλος της εβδομάδας, ως τότε όμως το θερμόμετρο θα προσεγγίσει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους.

Επτά νεκροί στη Γαλλία, τέσσερις στη Βρετανία από τον ανοιξιάτικο καύσωνα: Μέχρι τους 39 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Πέμπτη

Σε αναζήτηση δροσιάς και σκιάς

Στη Γαλλία επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους άμεσα ή έμμεσα λόγω του καύσωνα. Πέντε από τα επτά θύματα πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή παραλίες, ανέφερε η γαλλική κυβέρνηση.

Χθες, Δευτέρα, ήταν η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της Γαλλίας, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι. Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 36 βαθμούς στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και παρέμειναν γενικά πάνω από τους 20 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το μεγαλύτερο μέρος της Βρετάνης βρίσκεται σε κατάσταση προειδοποίησης πορτοκαλί επιπέδου από την μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France, η οποία αναμένει ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα Τρίτη.