Νεκροί στην Ευρώπη από τον ανοιξιάτικο καύσωνα - Ιστορικές θερμοκρασίες σε Γαλλία και Βρετανία

Σε κατάσταση συναγερμού μεγάλες περιοχές στη δυτική Ευρώπη για τις πρωτοφανείς για την εποχή συνθήκες του «θερμικού θόλου»
Τους πρώτους νεκρούς μετρά η Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες, χωρίς να έχουμε φτάσει στην κορύφωση του φαινομένου.
Οι θερμοκρασίες έχουν σπάσει τα ρεκόρ για την εποχή και στην Ισπανία και τη Βρετανία, ενώ επηρεάζονται και άλλες χώρες, όπως η Ιταλία.
Οι μετεωρολόγοι περιμένουν βελτίωση των καιρικών συνθηκών από το τέλος της εβδομάδας, ως τότε όμως το θερμόμετρο θα προσεγγίσει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους.
Επτά νεκροί στη Γαλλία, τέσσερις στη Βρετανία από τον ανοιξιάτικο καύσωνα: Μέχρι τους 39 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Πέμπτη
Σε αναζήτηση δροσιάς και σκιάς
Στη Γαλλία επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους άμεσα ή έμμεσα λόγω του καύσωνα. Πέντε από τα επτά θύματα πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή παραλίες, ανέφερε η γαλλική κυβέρνηση.
Χθες, Δευτέρα, ήταν η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της Γαλλίας, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι. Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 36 βαθμούς στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και παρέμειναν γενικά πάνω από τους 20 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το μεγαλύτερο μέρος της Βρετάνης βρίσκεται σε κατάσταση προειδοποίησης πορτοκαλί επιπέδου από την μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France, η οποία αναμένει ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα Τρίτη.
Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους ακόμη και τους 38 ή και 39 βαθμούς Κελσίου, προειδοποιεί η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία για αυτόν τον «σπάνιο, ιστορικό και πρωτόγνωρο επεισόδιο πρώιμου καύσωνα». Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα, προσθέτει.
Ο θερμικός θόλος κάτω από τον οποίο είναι η Γαλλία και, ευρύτερα, η Δυτική Ευρώπη δίνει θερμοκρασίες 10 και πλέον βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό για την εποχή.
Στη Βρετανία, τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, το Λονδίνο κατέγραψε μια σπάνια «τροπική νύχτα», κατά την οποία η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου.
Για σήμερα Τρίτη η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι η θερμοκρασία στη νότια Αγγλία ενδέχεται να φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πολλές περιοχές της χώρας θα είναι σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού ως και την Πέμπτη, με τις Αρχές να επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος για τις ευπαθείς ομάδες.
Οι νεκροί είναι τέσσερις μέχρι στιγμής: πρόκειται για τουλάχιστον τρεις εφήβους που πνίγηκαν σε λίμνες και υδατοδεξαμενές και έναν 60χρονο που πνίγηκε στη θάλασσα.
Και στη Βρετανία, η Δευτέρα ήταν η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς στους Κιου Γκάρντενς του Λονδίνου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 32,8 βαθμών από το 1922 και το 1944.
Στη Σκωτία, αναφέρει το Associated Press, οι πυροσβέστες κλήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας να αντιμετωπίσουν ακόμη και μια πυρκαγιά σε ξερόχορτα σε λόφο πάνω από το Εδιμβούργο.
Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 38 βαθμούς, όπως συνέβη στη Σεβίλλη.
Τέλος, και η Ιταλία έχει χτυπηθεί από τον πρόωρο καύσωνα, με την Ρώμη να καταγράφει θερμοκρασία 32 βαθών σήμερα Τρίτη, αρκετά πάνω από το κανονικό για την εποχή.
