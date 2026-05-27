Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

MORE SPORTS

/

Πέντε μετάλλια οι Πατρινοί στο σούμο!

Πέντε μετάλλια οι Πατρινοί στο σούμο!
Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

ΠΥΓΜΗ Πάτρας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σούμο διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Σούμο 2026.

Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση της ΠΥΓΜΗ Πάτρας που μετείχε με έξι αθλητές και κατέκτησε πέντε μετάλλια.

Προπονητής ο Λάμπρος Μιχαλόπουλος.

ΠΑΝ. ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ BEACH ΣΟΥΜΟ

3 Χρυσά, 1 Αργυρό, 3 χάλκινα

Ραυτογιαννης Χρ. 1ος+ open 1oς

Χασιωτης Σωτηριος.      1ος

Δουβρη ΧΡΙΣΤΊΝΑ.         2η

ΛΑΖΑΝΑΣ Γεωργιος.      3ος

Μπαλανης  Χρηστος.    3ος

Δαβετας Μάξιμος.        3ος

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σούμο ΠΥΓΜΗ Πανελλήνιο πρωτάθλημα
Sports
More sports
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a3\u03bf\u03cd\u03bc\u03bf","\u03a0\u03a5\u0393\u039c\u0397","\u03a0\u03b1\u03bd\u03b5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b9\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03ac\u03b8\u03bb\u03b7\u03bc\u03b1"]
832413
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports