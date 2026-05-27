Πέντε μετάλλια οι Πατρινοί στο σούμο!

ΠΥΓΜΗ Πάτρας
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σούμο διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Σούμο 2026.
Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση της ΠΥΓΜΗ Πάτρας που μετείχε με έξι αθλητές και κατέκτησε πέντε μετάλλια.
Προπονητής ο Λάμπρος Μιχαλόπουλος.
ΠΑΝ. ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ BEACH ΣΟΥΜΟ
3 Χρυσά, 1 Αργυρό, 3 χάλκινα
Ραυτογιαννης Χρ. 1ος+ open 1oς
Χασιωτης Σωτηριος. 1ος
Δουβρη ΧΡΙΣΤΊΝΑ. 2η
ΛΑΖΑΝΑΣ Γεωργιος. 3ος
Μπαλανης Χρηστος. 3ος
Δαβετας Μάξιμος. 3ος
