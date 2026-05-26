Χολαργός: Η κλήση στο 100 και ο δεύτερος πυροβολισμός - Το χρονικό των δραματικών λεπτών πριν τον τραυματισμό της 53χρονης

Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν ανάμεσα στην κλήση της 53χρονης από τον Χολαργό στην Άμεση Δράση και στη στιγμή που την βρήκαν οι αστυνομικοί στην είσοδο της πολυκατοικίας με τραύμα από σφαίρα στο πόδι βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 53χρονη γυναίκα, της οποίας η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο, πριν πέσει σε κατάσταση σοκ στο έδαφος πρόλαβε να πάρει το 100 και να αναφέρει πως κινδυνεύει από τον 57χρονο σύζυγο της.

Αμέσως, σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και σε λίγα λεπτά αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή έσπευσαν στο σημείο. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν την γυναίκα αιμόφυρτη και σε κατάσταση σοκ.

«Ανέβηκε επάνω και άκουσα πυροβολισμό»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μόνο που κατάφερε να ψελλίσει η 53χρονη, πριν φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μεταφέρει στο νοσοκομείο, είναι πως αφού ο σύζυγος της την πυροβόλησε, ανέβηκε στο διαμέρισμα τους και τότε ήταν που ακούστηκε ακόμα ένας πυροβολισμός.

Μάλιστα, η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς πως υπάρχει ενδεχόμενο ο σύζυγος της να έβαλε τέλος στην ίδια του τη ζωή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αν και η γυναίκα δεν είναι ακόμα σε θέση να καταθέσει, υπάρχουν ενδείξεις πως ο 57χρονος την απείλησε καθώς «την ζήλευε», με την έρευνα, όμως για τα ακριβή κίνητρα να είναι ακόμα σε εξέλιξη.