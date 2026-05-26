Χολαργός: Η κλήση στο 100 και ο δεύτερος πυροβολισμός - Το χρονικό των δραματικών λεπτών πριν τον τραυματισμό της 53χρονης

Τι εξετάζουν οι αρχές για την τραυματισμένη γυναίκα και τον αυτόχειρα σύζυγο στον Χολαργό
Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν ανάμεσα στην κλήση της 53χρονης από τον Χολαργό στην Άμεση Δράση και στη στιγμή που την βρήκαν οι αστυνομικοί στην είσοδο της πολυκατοικίας με τραύμα από σφαίρα στο πόδι βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 53χρονη γυναίκα, της οποίας η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο, πριν πέσει σε κατάσταση σοκ στο έδαφος πρόλαβε να πάρει το 100 και να αναφέρει πως κινδυνεύει από τον 57χρονο σύζυγο της.
Αμέσως, σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και σε λίγα λεπτά αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή έσπευσαν στο σημείο. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν την γυναίκα αιμόφυρτη και σε κατάσταση σοκ.
«Ανέβηκε επάνω και άκουσα πυροβολισμό»
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μόνο που κατάφερε να ψελλίσει η 53χρονη, πριν φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μεταφέρει στο νοσοκομείο, είναι πως αφού ο σύζυγος της την πυροβόλησε, ανέβηκε στο διαμέρισμα τους και τότε ήταν που ακούστηκε ακόμα ένας πυροβολισμός.
Μάλιστα, η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς πως υπάρχει ενδεχόμενο ο σύζυγος της να έβαλε τέλος στην ίδια του τη ζωή.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αν και η γυναίκα δεν είναι ακόμα σε θέση να καταθέσει, υπάρχουν ενδείξεις πως ο 57χρονος την απείλησε καθώς «την ζήλευε», με την έρευνα, όμως για τα ακριβή κίνητρα να είναι ακόμα σε εξέλιξη.
«Βρέθηκε πυρίτιδα»
Από την πρώτη στιγμή, αναζητήθηκε πιθανό βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο να έχει αποτυπωθεί το περιστατικό αλλά και μαρτυρίες για το παρελθόν του ζευγαριού και για τα κρίσιμα λεπτά πριν τους πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 57χρονος πυροβόλησε δύο φορές την σύζυγό του. Την πρώτη φορά φαίνεται πως αστόχησε και την δεύτερη φορά την τραυμάτισε στο πόδι.
Στα δάχτυλα του 57χρονου βρέθηκε πυρίτιδα, ενώ δεν εντοπίστηκε κάτι αντίστοιχο στα χέρια της 53χρονης γυναίκας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ανάμεσα στον 57χρονο και στην 53χρονη.
