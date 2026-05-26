Επιστρέφει στο Super Cup μπάσκετ ο Παναθηναϊκός

Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός για αποβολή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από το Super Cup της επόμενης σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε στο φετινό Super Cup, αφού τον Σεπτέμβριο του 2025 διοργάνωσε τουρνουά στην Αυστραλία...

Ο Ολυμπιακός ζήτησε τον αποκλεισμό του τριφυλλιού από το επόμενο Super Cup, αλλά η προσφυγή του απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔ.

Οι πράσινοι τιμωρήθηκαν με χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και θα αγωνιστούν κανονικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη διοργάνωση.

Η απόφαση: “97/17-4-2026 Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για την αδικαιολόγητη μη συμμετοχής της στην διοργάνωση SUPER CUP, που διεξήχθη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρόδο. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 48/26-5-2026 απόφασή του, απορρίπτει την προσφυγή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου”.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

1986: Άρης Θεσσαλονίκης

2020: Προμηθέας Πατρών

2021: Παναθηναϊκός

2022: Ολυμπιακός

2023: Ολυμπιακός

2024: Ολυμπιακός

2025: Ολυμπιακός

Το 2026 θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

Άρης Θεσσαλονίκης 117–85, 104-88 Παναθηναϊκός

Προμηθέας Πατρών 82–74 Γ.Σ. Περιστερίου

Παναθηναϊκός 92–83 Προμηθέας Πατρών

Ολυμπιακός 67–52 Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός 75–51 Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός 86–85 Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός 92–83 Προμηθέας Πατρών