ΣΔΥ Πατρών: Ξεχώρισαν οι δρομείς του

Δυναμική ήταν η παρουσία μελών -δρομεων του ΣΔΥΠ σε αγώνες υπεραποστασης κ αγώνες δρόμου μεγάλων αποστάσεων το τριήμερο 15-17 Μαϊου 2026.Αναλυτικα:

Το τριήμερο 15-17 Μαϊου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι αγώνες υπεραποστασης του 26ου Ευχειδιου Άθλου στους οποίους συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης, ΣΟΥΛΕΛΕΣ Χάρης κ ΓΚΙΖΑΣ Παναγιώτης, αξιέπαινοι για τον τερματισμό κ την προσπάθεια τους.Ειδικοτερα:

- Στην διαδρομή των 215 χλμ., Δελφοί -Πλαταιες -Δελφοι, με την ονομασία "Ευχιδειος Υπερ-Αθλος" ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης τερμάτισε τον αγώνα σε χρόνο 31ω34λ17δ , 24ος στη γενική κατάταξη, ενώ ο ΓΚΙΖΑΣ Παναγιώτης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα στο 160ο χλμ. της διαδρομής εξαιτίας τραυματισμού.

- Στη διαδρομή των 107,5 χλμ.,με αφετηρία τις Πλαταιές κ τερματισμό τους Δελφούς, "Κλασικός Ευχειδιος Άθλος", το μέλος του συλλόγου μας ΣΟΥΛΕΛΕΣ Χάρης τερμάτισε τον αγώνα σε χρόνο 14ω59λ03δ.

Μπράβο κ στους τρεις παραπάνω δρομείς του συλλόγου μας για την υπερπροσπάθεια τους καθώς οι υπερμαραθωνοδρομοι πρώτα απ'όλα καλούνται να "συγκρουστούν"με τις αντοχές του ανθρώπινου σώματος κ πολλές φορές να τις ξεπεράσουν έτσι ώστε να φτάσουν στον τερματισμό!

Το Σαββατοκύριακο 16-17 Μαϊου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο πανέμορφο νησί του Πόρου τα "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2026".Η διοργάνωση περιελάμβανε αγκώνες δρόμου 10χλμ., 5χλμ. κ 1 χλμ.για παιδιά.Ο σύλλογός μας πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή στον Πόρο προκειμένου τα μέλη του να συμμετάσχουν στους αγώνες δίνοντας τους την ευκαιρία να συνδυάσουν την αγάπη τους για το τρέξιμο με ένα Σαββατοκύριακο διασκέδασης κ γνωριμίας με ένα απ'τα ομορφότερα νησια του Αργοσαρωνικού στα πρόθυρα του καλοκαιριού!

Στον αγώνα των 5 χλμ που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαϊου συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΜΑΡΚΕΛΗΣ Δημήτρης, 1η θέση στην ηλικιακή κατηγορία του, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Μαρίνα, 1η θέση ηλικιακής κατηγορίας, ΜΠΑΛΑΣΟΒΑ Αικατερίνη, ΓΚΟΛΩΝΗ Νίκη, ΜΠΡΙΤΣΑ Ανδρονίκη, ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ Δώρα, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πελαγία.

Στον αγώνα των 10 χλμ.που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 17 Μαϊου συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας:ΜΑΡΚΕΛΗΣ Ηρακλής, 1η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία,ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα, 1η θέση ηλικιακής κατηγορίας, ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος, ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Θεόδωρος, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα, ΣΕΛΑΣΜΙΔΑΣ Γιώργος, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Μαρίνα ,1η θέση ηλικιακής κατηγορίας.

Στον αγώνα 1000 μετρων για παιδιά συμμετείχε επιτυχώς ο μικρός μας δρομέας ΚΩΣΤΗΡΗΣ Βασίλης.

Στην εκδρομή συμμετείχαν κ μέλη οικογενειών των δρομέων μας απολαμβάνοντας ένα όμορφο διήμερο στον Πόρο.

Ως Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας Δρομέων Υγείας Πάτρας ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές του "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2026", τον Δήμο Πόρου κ τους πολίτες του νησιού για την φιλοξενία των μελών μας κ τους ευχόμαστε καλή επιτυχία σε κάθε δράση τους!

Τέλος,την Κυριακή 17 Μαϊου μέλη του συλλόγου μας συμμετείχαν μαζί κ με άλλους δρομικους συλλόγους κ Πατρινούς πολίτες στον 2ο Αγώνα Δρόμου Ειρήνης προς τιμήν του Γρηγορίου Λαμπράκη που έλαβε χώρα στην Πάτρα κ περιελάμβανε τρέξιμο κ δυναμικό βάδισμα 5χλμ., στηρίζοντας, όπως πάντα,κάθε δρομικη δραστηριότητα στην περιοχή μας.



Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις για την επιτυχή συμμετοχή τους κ τις διακρίσεις τους στους αγώνες δρόμου υπεραποστασης κ μεγάλων αποστάσεων που έλαβαν χώρα το τριήμερο 15-17 Μαϊου εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται υγεία, καλή αποκατάσταση κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις!