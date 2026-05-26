Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27-5-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 / 5 / 2026 & ΩΡΑ 9π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΕΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ( Α’ ) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΣΤΕΡΩ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ - ΜΑΡΘΑ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής )

Τηλ επικοινωνίας: 2610 430 141 ·

6937 009 978 • 6989 381 813 • 6978 069 382

«24ωρη εξυπηρέτηση»

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο,

μητέρα, γιαγιά,αδελφή & θεία



ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ: 88

Θανούσα κηδεύουμε Τετάρτη 27-5-2026 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στα Δεμένικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κρυσταλλόβρυσης}

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Αναστάσιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Αικατερίνη Καφεντζή,

Νικόλαος & Αικατερίνη Καφεντζή,

Κωνσταντίνος & Αναστασία Καφεντζή,

Γεώργιος Καφεντζής

Αναστάσιος, Αναστάσιος, Αλέξανδρος, Νικόλαος,

Ελένη, Δήμητρα

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Σπύρος, Αικατερίνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610529872,ΚΙΝ:6976435554

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

------------