Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 27-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 / 5 / 2026 & ΩΡΑ 9π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΕΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ( Α’ ) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΣΤΕΡΩ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ - ΜΑΡΘΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής )
Τηλ επικοινωνίας: 2610 430 141 ·
6937 009 978 • 6989 381 813 • 6978 069 382
«24ωρη εξυπηρέτηση»
-----
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας σύζυγο,
μητέρα, γιαγιά,αδελφή & θεία
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΥΖ. ΑΝΑΣΤ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ: 88
Θανούσα κηδεύουμε Τετάρτη 27-5-2026 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στα Δεμένικα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κρυσταλλόβρυσης}
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Αναστάσιος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Αικατερίνη Καφεντζή,
Νικόλαος & Αικατερίνη Καφεντζή,
Κωνσταντίνος & Αναστασία Καφεντζή,
Γεώργιος Καφεντζής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικολίτσα, Ελένη & Μιχάλης,
Αναστάσιος, Αναστάσιος, Αλέξανδρος, Νικόλαος,
Ελένη, Δήμητρα
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Σπύρος, Αικατερίνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610529872,ΚΙΝ:6976435554
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
------------
