"Ζέστη στην Ελλάδα, αλλά όχι «θόλος» θερμότητας τύπου βορειοδυτικής Ευρώπης" - Τι απαντά ο Κολυδάς για τα σενάρια “ακραίας ζέστης”

Έρχεται ακραίο επεισόδιο ζέστης τύπου “θερμικού θόλου”, όπως στην Βορειοδυτική Ευρώπη; Ο Θοδωρής Κολυδάς απαντά
Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Θοδωρής Κολυδάς σχετικά με τα σενάρια ακραίου καύσωνα στη χώρα μας, ξεκαθαρίζοντας πως, αν και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο το επόμενο διάστημα, η Ελλάδα δεν αναμένεται να βιώσει φαινόμενα αντίστοιχα με εκείνα που πλήττουν τη Βορειοδυτική Ευρώπη.
Μέσα από ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι η χώρα περνά σταδιακά σε πιο θερμή περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν κάποιο ακραίο επεισόδιο ζέστης τύπου «θερμικού θόλου», όπως αυτό που καταγράφεται σε χώρες όπως η Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιβηρική Χερσόνησος.
Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού συστήματος που θα μπορούσε να εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αντίθετα, η χώρα φαίνεται να επηρεάζεται πιο ήπια, βρισκόμενη στα όρια της θερμής ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι θα επικρατήσει αισθητή ζέστη σε αρκετές περιοχές, χωρίς όμως – τουλάχιστον προς το παρόν – να διαμορφώνονται συνθήκες ακραίου καύσωνα.
Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
«ΖΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΑΛΛΑ ΟΧΙ “ΘΟΛΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ” ΤΥΠΟΥ ΒΔ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η Ελλάδα φαίνεται να περνά σταδιακά σε θερμότερη περίοδο, κυρίως από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης.
Η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού «θόλου θερμότητας», αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική».
Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως η θερμοκρασία στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, θα ξαναφτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στις αρχές Ιουνίου. Αυτό θεωρείται φυσιολογικό και αναμενόμενο για την εποχή, χωρίς να σηματοδοτεί την άφιξη ακραίων και παρατεταμένων καυσώνων.
Παράλληλα, ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι ο καύσωνας που πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη υποχωρεί και οι θερμές αέριες μάζες που τον συνοδεύουν δεν αναμένεται να επηρεάσουν την Ελλάδα.
Συνολικά, η Ελλάδα θα βιώσει αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά χωρίς τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν άλλες ευρωπαϊκές περιοχές.
