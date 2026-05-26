Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον αθλητικό κόσμο η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου αμυντικού του Ολυμπιακού και της Δόξας Δράμας, Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία μόλις 49 ετών, μετά από πολυετή μάχη με την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS).

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στο Μοναστηράκι Δράμα.

Όπως γράφει ο proinos-typos.gr, από νωρίς, το σημείο έχει κατακλυστεί από στεφάνια στη μνήμη του.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» απέστειλαν στεφάνια, εκφράζοντας τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια ενός μέλους της μεγάλης οικογένειας του Ολυμπιακού.

Επίσης, μεταξύ άλλων, στεφάνια απέστειλαν, ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, η Θύρα 7 και οι Παλαίμαχοι της Δόξας Δράμας.

Tο “παρών” στην κηδεία δίνουν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας, όπως ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο Νέρι Καστίγιο και ο Δημήτρης Σιόβας.

