Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα

Στο Μοναστηράκι της Δράμας η κηδεία του Παρασκευά Άντζα, που πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS
Βαρύ πένθος σκόρπισε στον αθλητικό κόσμο η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου αμυντικού του Ολυμπιακού και της Δόξας Δράμας, Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία μόλις 49 ετών, μετά από πολυετή μάχη με την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS).
Η εξόδιος ακολουθία τελείται στο Μοναστηράκι Δράμα.
Όπως γράφει ο proinos-typos.gr, από νωρίς, το σημείο έχει κατακλυστεί από στεφάνια στη μνήμη του.
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και η διοίκηση των «ερυθρολεύκων» απέστειλαν στεφάνια, εκφράζοντας τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια ενός μέλους της μεγάλης οικογένειας του Ολυμπιακού.
Επίσης, μεταξύ άλλων, στεφάνια απέστειλαν, ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, η Θύρα 7 και οι Παλαίμαχοι της Δόξας Δράμας.
Tο “παρών” στην κηδεία δίνουν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας, όπως ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο Νέρι Καστίγιο και ο Δημήτρης Σιόβας.
Συγκλονίζει η μητέρα του Παρασκευά Άντζα: “Τον καθάρισε σε επτά μήνες”
Συγκλονιστικά είναι τα λόγια της μητέρας του Παρασκευά Άντζα, η οποία μίλησε συγκινημένη στην εκπομπή “Αλήθειες με τη Ζήνα” του STAR για τη δύσκολη δοκιμασία που βίωσε ο γιος της τους τελευταίους μήνες.
«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί. Πώς του έτυχε αυτό το πράγμα; Τι ήταν αυτό που το βρήκε; Το καθάρισε σε επτά μήνες», ανέφερε με λυγμούς η μητέρα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.
Μιλώντας για τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της: «Από τότε που αρρώστησε το παιδί μου, εγώ δεν έχω σταματήσει να κλαίω, γιατί μου λένε να μην κλαίω, να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο θα κάνω; Αυτό ήταν το παιδί μου κι έφυγε».
Η ίδια περιέγραψε τον Παρασκευά Άντζα ως έναν αφοσιωμένο πατέρα και έναν άνθρωπο με σπάνιο χαρακτήρα, τονίζοντας: «Ήταν ένα παιδί διαμάντι, πάρα πολύ καλό παιδί. Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί. Τα παιδιά του τα αγαπούσε, έδινε και την ψυχή του, αν και ήταν χωρισμένος. Από στεναχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα».
