Ηράκλειο: Στη φυλακή η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Στη φυλακή οδηγείται η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού, που παραμένει διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ μετά την κακοποίησή του.

Η 25χρονη ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε πως έχει 4 παιδιά από δύο συντρόφους, τα 3 που φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων και την 3χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως γράφει το zarpanews.gr, εμφανίστηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο χωρίς δικηγόρο και υπερασπίστηκε μόνη της τον εαυτό της.

Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση του αστυνομικού που κλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ από το νοσοκομείο Χανίων όπου είχε μεταφερθεί η 3χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

“Μου είπαν έχουμε να παιδι ασχημα χτυπημένο στο χειρουργείο, ηταν χωρις τις αισθησεις του και το επανέφεραν οι αναισθησιολόγοι” ανέφερε.

“Φοβήθηκα μη μου πάρουν τα παιδιά”

Στην απολογια της η 25χρονη είπε πως δεν έχει σταθερη εργασία αλλά όταν εργαζεται αφήνει τα παιδιά μόνα.

Υποστήριξε πως το κοριτσάκι δεν χτύπησε στις κούνιες αλλά χτυπησε στο σπίτι. “Εγώ ξεπάγωνα το κοτόπουλο και καθαριζα το σπιτι, τα παιδιά ηταν εκεί εξω εκεί χτυπησε” τόνισε.

Στην πρότασή της η εισαγγελεας της έδρας πρότεινε την ενοχή της, σημειώνοντας οτι για ένα ιδιαίτερα σοβαρο συμβάν κατέθεσε τουλάχιστον 3 φορές ψευδώς.

Το δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση, της επέβαλε ποινη φυλάκισης 3 ετων και 600 ευρώ χωρις αναστολή στην εφεση.

Στο μεταξύ ο τραυματισμός της 3χρονης ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από τις Αρχές και η προανάκριση συνεχίζεται.

Σε κρίσιμη κατάσταση η 3χρονη

Σε σταθερή, αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης της 3χρονης με στόχο την αποσωλήνωσή της.

Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα, συνέπεια κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, θλάση στον εγκέφαλο, αλλά και ένα παλαιό κάταγμα, το οποίο είναι πιθανώς είναι αποτέλεσμα παλιότερης κακοποίησης.

Τα άλλα τρία παιδιά, ένα εξάχρονο, ένα οκτάχρονο, και ένα μωρό έξι μηνών της 25χρονης με εντολή εισαγγελέα φιλοξενούνται σε ασφαλές περιβάλλον στο Νοσοκομείο Χανίων.