Χιλιάδες μέδουσες εμφανίστηκαν σε παραλία της Χαλκίδας

Χιλιάδες μέδουσες έκαναν... απόβαση σε παραλία της Χαλκίδας δημιουργώντας ένα άκρως εντυπωσιακό θέαμα αλλά και μεγάλη ανησυχία.

Λουόμενοι και επισκέπτες που αντίκρισαν τις μέδουσες δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους για το φαινόμενο.

Η νέα εμφάνιση χιλιάδων μικρών καφέ μεδουσών έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή τις τελευταίες ώρες και έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό.

Οι εικόνες καταγράφηκαν σε παραλία της Χαλκίδας και δείχνουν την ακτή και τα ρηχά νερά να έχουν γεμίσει από μικρές μέδουσες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο evima.gr, το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του ξαφνικά, ενώ αρκετοί αναφέρουν πως ο αριθμός τους είναι αισθητά μεγαλύτερος σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως τέτοια φαινόμενα μπορεί να σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες, τα θαλάσσια ρεύματα αλλά και την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας.

Οι εικόνες έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις με αρκετούς πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση που διαμορφώνεται σε παραλίες της Εύβοιας λίγο πριν ξεκινήσει δυναμικά η καλοκαιρινή περίοδος.