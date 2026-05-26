Ζάκυνθος: Μια selfie η αιτία για την πτώση του τουρίστα στον γκρεμό του Ναυαγίου - Σκάλωσε σε πεύκο και σώθηκε

Με τη ζωή του κόντεψε να πληρώσει ο 22χρονος τουρίστας που επισκέφθηκε τη Ζάκυνθο την επιθυμία του να βγάλει selfie με φόντο τη διάσημη παραλία του Ναυαγίου.

Ο 22χρονος Αμερικανός τουρίστας γλίστρησε χθες (25.05.2026), έπεσε στον γκρεμό στην περιοχή του Ναυαγίου στην Ζάκυνθο και στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Αν και υπήρχαν προειδοποιητικές πινακίδες στην περιοχή, αγνόησε το απαγορευτικό, πέρασε τα κάγκελα που υπάρχουν στο σημείο φτάνοντας στο χείλος του γκρεμού όπου τελικά και έπεσε.

Ο τουρίστας ήθελε να βγάλει την καλύτερη δυνατή selfie, όμως η απροσεξία τον έκανε να γλιστρήσει και να πέσει στον γκρεμό. Μέσα στην ατυχία του βέβαια στάθηκε τυχερός, καθώς κατά την πτώση του σκάλωσε σε ένα μικρό πεύκο που είχε φυτρώσει στα πρώτα δέκα μέτρα ενός γκρεμού 300 μέτρων. Το κινητό που είχε του έφυγε από τα χέρια, αλλά στάθηκε λίγο πιο δίπλα του σε έναν βράχο.

Αφού αποδείχθηκε τέρας ψυχραιμίας, ο τουρίστας μπόρεσε και έπιασε το κινητό του και ειδοποίησε τις αρχές την ώρα που ο ίδιος στηρίζονταν στο πεύκο και έβλεπε τον γκρεμό των 300 μέτρων από κάτω του.

Περαστικοί που τον είδαν ειδοποίησαν και αυτοί άμεσα τις αρχές και έτσι στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για την ανάσυρσή του.

Οι άνδρες της ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να ανασύρουν τον 22χρονο, ο οποίος δεν είχε παρά μερικές αμυχές.

Οι πληροφορίες λένε ότι η selfie του «τρόμου» τελικά βγήκε με τον ριψοκίνδυνο Αμερικανό τουρίστα να σκέφτεται σοβαρά αν θα επαναλάβει κάτι ανάλογο στο μέλλον.