Βέλγιο: Παιδιά 12 και 15 ετών νεκρά από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

Πώς συνέβη η τραγωδία
Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων δύο μαθητές με ειδικές ανάγκες ηλικίας 12 και 15 ετών, και πέντε ακόμη ανήλικοι τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από τη σφοδρή σύγκρουση τρένου με σχολικό βαν στην πόλη Μπούγκενχαουτ του Βελγίου το πρωί της Τρίτης (26/5).
Ο οδηγός και ένας ενήλικας που συνόδευε τους μαθητές έχασαν επίσης τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, ενώ οι τραυματίες μαθητές νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος έδειχναν ένα λευκό μίνι βαν να έχει ντεραπάρει στο πλάι των σιδηροδρομικών γραμμών, με το μπροστινό μέρος του να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα.
Ο υπουργός Μεταφορών του Βελγίου, Ζαν-Λικ Κρουκ δήλωσε ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι η προστατευτική μπάρα της ισόπεδης διάβασης ήταν κατεβασμένα.
«Αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό ξαφνικά μετατράπηκε σε μια σκοτεινή μέρα», δήλωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ανατολικής Φλάνδρας, Κουρτ Μόενς, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο VRT NWS.
«Σήμερα, η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο» έγραψε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο X.
Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 8:15 το πρωί (τοπική ώρα) περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από τον σιδηροδρομικό σταθμό Buggenhout.Τα ακριβή αίτια παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα.
Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο μίνι μπας επέβαιναν συνολικά εννέα άτομα: ο οδηγός, ένας συνοδός και επτά παιδιά, τα περισσότερα ηλικίας γυμνασίου-λυκείου, τα οποία φοιτούσαν στο Richtpunt Campus Buggenhout, ένα σχολείο ειδικής αγωγής. Όλα τα θύματα επέβαιναν στο mini bus.
“Κατεβασμένες μπάρες και κόκκινο φανάρι”
«Οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, τα φανάρια αναμμένα με κόκκινο. Το τρένο είχε ήδη αρχίσει να επιβραδύνει. Ο μηχανοδηγός πάτησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά ήταν αδύνατο να αποφύγει τη σύγκρουση» ανέφερε ο Τόμας Μπέκεν της βελγικής σιδηροδρομικής εταιρείας Infrabel.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι περίπου 100 επιβάτες της αμαξοστοιχίας απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στον τοπικό πυροσβεστικό σταθμό, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος υπέστη σοκ.
Ξύπνησαν μαύρες μνήμες
Το Βέλγιο, όπου ένα πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο διασχίζει πόλεις και χωριά, έχει ιστορικό ατυχημάτων σε ισόπεδες διαβάσεις.
Από το 2021, 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε 168 τέτοια ατυχήματα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Infrabel.
Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τέτοια ατυχήματα μόνο το 2025, αναφέρει στην ιστοσελίδα της η εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών – ο χαμηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από το 2020.
