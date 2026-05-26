Βέλγιο: Παιδιά 12 και 15 ετών νεκρά από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

Πώς συνέβη η τραγωδία

Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων δύο μαθητές με ειδικές ανάγκες ηλικίας 12 και 15 ετών, και πέντε ακόμη ανήλικοι τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από τη σφοδρή σύγκρουση τρένου με σχολικό βαν στην πόλη Μπούγκενχαουτ του Βελγίου το πρωί της Τρίτης (26/5). Ο οδηγός και ένας ενήλικας που συνόδευε τους μαθητές έχασαν επίσης τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα, ενώ οι τραυματίες μαθητές νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος έδειχναν ένα λευκό μίνι βαν να έχει ντεραπάρει στο πλάι των σιδηροδρομικών γραμμών, με το μπροστινό μέρος του να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα.



Ο υπουργός Μεταφορών του Βελγίου, Ζαν-Λικ Κρουκ δήλωσε ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι η προστατευτική μπάρα της ισόπεδης διάβασης ήταν κατεβασμένα. «Αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό ξαφνικά μετατράπηκε σε μια σκοτεινή μέρα», δήλωσε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ανατολικής Φλάνδρας, Κουρτ Μόενς, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο VRT NWS.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> A train collided with a school minibus at a level crossing in Buggenhout, Belgium at around 8:15 AM local time this morning, killing at least four people.<br><br>Several others were seriously injured after the minibus was struck and overturned.<br><br>Follow: <a href="https://twitter.com/europa?ref_src=twsrc%5Etfw">@europa</a> <a href="https://t.co/qgxrOoopf9">pic.twitter.com/qgxrOoopf9</a></p>— Europa.com (@europa) <a href="https://twitter.com/europa/status/2059218258914381963?ref_src=twsrc%5Etfw">May 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>