Αν. Παναγιωτόπουλος: «Μενδώνη και Φωτήλας διώχνουν το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας από το Ρωμαϊκό Ωδείο»

"Μνημείο παραίτησης και απόδρασης από τις ευθύνες που του αναλογούν, αποτελούν οι δηλώσεις του πατρινού υφυπουργού Πολιτισμού κ. Φωτήλα για τη μη διάθεση του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, επειδή όπως προκύπτει η απόφαση οφείλεται σε καθαρά πολιτικούς λόγους, με την κυβέρνηση και το ΥΠΠΟ, αντί να λύνει προβλήματα, να αντιπολιτεύονται τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς και την Αχαϊκή κοινωνία", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και συνεχίζει:

"Διότι εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ο κ. Φωτήλας δεν θα θυμόταν εκ των υστέρων και λόγω του θορύβου που έχει δημιουργηθεί να μας ξεδιπλώσει το «όραμά» του ΥΠΠΟ για το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών και την κατά τα άλλα ευπρόσδεκτη συνδρομή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του καλλιτεχνικού διευθυντή της κ. Κουμεντάκη, αλλά θα απαντούσε άμεσα στην κοινοβουλευτική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που καταθέσαμε στην προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή των Ελλήνων.

Τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα και ο κ. Φωτήλας, που δεν μας λέει ποιο είναι το συνολικό σχέδιο για τη διαμόρφωση του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και την ανάδειξη των πολιτιστικών της μνημείων της όπως το Ρωμαϊκό Στάδιο, περνάει στην ιστορία ως ο πατρινός υφυπουργός Πολιτισμού που έδιωξε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας από το εμβληματικό του τοπόσημο, το Ρωμαϊκό Ωδείο της πόλης μας".