Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος- Φέρεται να μπούκαρε στο σπίτι ηλικιωμένων για να ληστέψει

Φέρεται να τους χτύπησε και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Έναν άνδρα 40 ετών συνέλαβε η αστυνομία για την απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε σε βάρος ηλικιωμένων στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας μπούκαρε στο σπίτι τους το Σάββατο για να τους ληστέψει.
Φέρεται να ζήτησε χρήματα, ωστόσο το ζευγάρι είπε πως δεν έχει και ζήτησε να μην τους πειράζει. Ο άνδρας φέρεται επίσης να τους χτύπησε και να εγκατέλειψε το σημείο,χωρίς να ολοκληρώσει τη ληστεία. Οι ηλικιωμένοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
Γιατί άραγε μας συγκλονίζει ο Τραϊνός Δέλλας;
Βέλγιο: Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο- Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά
Ηράκλειο: Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr