Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος- Φέρεται να μπούκαρε στο σπίτι ηλικιωμένων για να ληστέψει

Έναν άνδρα 40 ετών συνέλαβε η αστυνομία για την απόπειρα ληστείας που σημειώθηκε σε βάρος ηλικιωμένων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας μπούκαρε στο σπίτι τους το Σάββατο για να τους ληστέψει.

Φέρεται να ζήτησε χρήματα, ωστόσο το ζευγάρι είπε πως δεν έχει και ζήτησε να μην τους πειράζει. Ο άνδρας φέρεται επίσης να τους χτύπησε και να εγκατέλειψε το σημείο,χωρίς να ολοκληρώσει τη ληστεία. Οι ηλικιωμένοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.