Έμιλυ Κολιανδρή: “Ζηλεύω αρκετά - Έχω ψάξει το κινητό του Χρήστου”

Στην κάμερα του “Happy Day” μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια η Έμιλυ Κολιανδρή, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι αρκετά ζηλιάρα ως άνθρωπος, αν και διευκρινίζει πως αποφεύγει τις ακραίες ή “κινηματογραφικές” σκηνές.

Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει φτάσει στο σημείο να ελέγξει το κινητό του συντρόφου της, Χρήστου Λούλη, επισημαίνοντας πως η κυριαρχία των social media στη σύγχρονη εποχή κάνει πολύ εύκολο το να υποκύψει κάποιος σε τέτοιους πειρασμούς, γεγονός για το οποίο ωστόσο δεν υπερηφανεύεται.

«Ναι, ζηλεύω αρκετά. Δεν κάνω μεγάλες κινηματογραφικές σκηνές ζήλειας αλλά ζηλεύω αρκετά. Έχω ψάξει και κινητό, τα ‘χω κάνει όλα. Είναι και πολύ εύκολο πια, έτσι όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα, να μπεις σε αυτούς τους πειρασμούς. Δεν το λέω με καμάρι, αλλά είναι εύκολο να σου συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά η Έμιλυ Κολιανδρή.

Και πρόσθεσε: «Η ζήλεια και ο θαυμασμός είναι βασικά συστατικά μιας σχέσης, ειδικά όταν είναι και πολύχρονη».