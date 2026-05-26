Ζαΐμης: Αξιοποιούμε το μνημόνιο συνεργασίας με το «Von Karman Institute» στηρίζοντας τους νέους να προχωρήσουν σε καινοτόμα επιχειρηματικά βήματα

Στη σημασία της σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων από αποφοίτους του Von Karman Institute for Fluid Mechanics (VKI), αναφέρθηκε κατά την παρέμβασή του, μέσω τηλεδιάσκεψης, στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ινστιτούτου, εκπροσωπώντας τη χώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης, η υψηλού επιπέδου έρευνα και τεχνογνωσία που παράγεται στο VKI μπορεί να αποτελέσει τη βάση για καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, δίνοντας την απαιτούμενη ώθηση σε νέους επιστήμονες να δημιουργήσουν start up επιχειρήσεις, που θα παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία για τον τόπο.

Η πρόταση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, η οποία ενισχύεται μετά και την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε ο κ. Ζαΐμης από τους εκπροσώπους του Ινστιτούτου να επισκεφθούν το προσεχές διάστημα την Πάτρα, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά το Επιστημονικό Πάρκο του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και άλλες τεχνολογικές και ερευνητικές δομές της περιοχής.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι χρηματοδοτούνται Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές στο VKI, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση νέων επιστημόνων σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση.

«Όταν στηρίζουμε τους νέους και ακολουθούμε τις επιταγές της εποχής, τότε επενδύουμε ουσιαστικά στο μέλλον», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαΐμης", καταλήγει η ανακοίνωση