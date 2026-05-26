Πύργος: Η μάνα φώναζε "βοήθεια" προσπαθώντας να γλιτώσει από την κόρη της

Τις κραυγές της μάνας άκουσαν οι γείτονες σε κεντρικό δρόμο του Πύργου, το βράδυ της Δευτέρας και κάλεσαν την Αστυνομία να επέμβει.

Το σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε περίπου στις δέκα το βράδυ, όταν οι γείτονες άκουσαν τις αγωνιώδεις εκκλήσεις για βοήθεια της 61χρονης μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 39χρονη κόρη φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα της σε κατάσταση μέθης με αποτέλεσμα να της προκαλέσει εκδορές σε σημεία του σώματος της.

Οι γείτονες ακούγοντας την κραυγή “βοήθεια” αντιλήφθηκαν πως κάτι συμβαίνει στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και κάλεσαν άμεσα την Αστυνομία.



Στο σημείο έφτασαν χωρίς καθυστέρηση αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που μπήκαν στο διαμέρισμα, προκειμένου να παρέμβουν και να σταματήσει η επίθεση της κόρης προς τη μητέρα.

Και οι δύο στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα για να καταγραφεί αυτό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και να πάρει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης.

