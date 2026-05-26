Δήμος Πατρέων: "Θα μιλήσουμε με την Μενδώνη, όχι με post στα social media - Οι παραστάσεις μας θα γίνουν αλλού" - ΒΙΝΤΕΟ

Δεν μιλάμε με τα social media του υφυπουργού πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, ήταν η απάντηση του αντιδήμαρχου πολιτισμού του δήμου Πατρέων Απόστολου Αγγελή.



Η δυσφορία του δήμου Πατρέων παραμένει και κλιμακώνεται, εξαιτίας της αιφνίδιας - σύμφωνα με τη δημοτική αρχή- ενημέρωσης πως το Αρχαίο Ωδείο δεν θα στεγάσει ούτε τις φετινές εκδηλώσεις του διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας, αλλά ούτε και μελλοντικές, τουλάχιστον με τον τρόπο που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Η αντίδραση του δήμου έρχεται μετά τις δηλώσεις του υφυπουργού ότι στο μελλον το Ρωμαϊκό Ωδείο θα λειτουργεί όπως το Ωδείο Ηρώδου Αττικού και για τις παραστάσεις θα αποφασίζει ειδική επιτροπή υπό την εποπτεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στο πλαίσιο αυτό στο Ρωμαϊκό Ωδείο θα φιλοξενούνται παραγωγές της Λυρικής, εκδηλώσεις εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και προτάσεις που θα κατατίθενται προς αξιολόγηση.

Η ανακοίνωση του υφυπουργού πολιτισμού ήρθε να "διαφωτίσει" περαιτέρω την απόφαση του υπουργείου πολιτισμού, που αλλάζει όλα όσα συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα τη φιλοξενία των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας. Επίσης στην ανακοίνωση διευκρινίζεται και ο λόγος που ο αυτό ξεκινά από φέτος και λίγο πριν την έναρξη του διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας.

Από την πλευρά του δήμου Πατρέων ο τομέας πολιτισμού και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Απόστολος Αγγελής, δηλώνει για μια ακόμη φορά αιφνιδιασμένος από την εξέλιξη μη παραχώρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου για τις εκδηλώσεις του διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας, πως δεν μπορεί να ενημερώνεται με post στα social media από τον Αχαιό υφυπουργό και πως αναμένει να οριστεί συνάντηση στο υπουργείο πολιτισμού με την Λίνα Μενδώνη, ώστε να τεθούν τα ζητήματα που προκύπτουν σε επίπεδο υπουργού πολιτισμού.

Σε κάθε περίπωση ο αντιδήμαρχος πολιτισμού του δήμου Πατρέων είπε στο thebest πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ακόμη και υπό την πίεση του χρόνου, θα βρεθούν στέγες για τις εκδηλώσεις του διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας, σε άλλους θεατρικούς χώρους και ιστορικά μνημεία.