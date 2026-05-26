Δήμος Πατρέων: "Θα μιλήσουμε με την Μενδώνη, όχι με post στα social media - Οι παραστάσεις μας θα γίνουν αλλού" - ΒΙΝΤΕΟ

Τα "αντίμετρα" του δήμου Πατρέων για τις εκδηλώσεις του διεθνούς φεστιβάλ
Δεν μιλάμε με τα social media του υφυπουργού πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, ήταν η απάντηση του αντιδήμαρχου πολιτισμού του δήμου Πατρέων Απόστολου Αγγελή.
Η δυσφορία του δήμου Πατρέων παραμένει και κλιμακώνεται, εξαιτίας της αιφνίδιας - σύμφωνα με τη δημοτική αρχή- ενημέρωσης πως το Αρχαίο Ωδείο δεν θα στεγάσει ούτε τις φετινές εκδηλώσεις του διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας, αλλά ούτε και μελλοντικές, τουλάχιστον με τον τρόπο που γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Η αντίδραση του δήμου έρχεται μετά τις δηλώσεις του υφυπουργού ότι στο μελλον το Ρωμαϊκό Ωδείο θα λειτουργεί όπως το Ωδείο Ηρώδου Αττικού και για τις παραστάσεις θα αποφασίζει ειδική επιτροπή υπό την εποπτεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στο πλαίσιο αυτό στο Ρωμαϊκό Ωδείο θα φιλοξενούνται παραγωγές της Λυρικής, εκδηλώσεις εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και προτάσεις που θα κατατίθενται προς αξιολόγηση.
Η ανακοίνωση του υφυπουργού πολιτισμού ήρθε να "διαφωτίσει" περαιτέρω την απόφαση του υπουργείου πολιτισμού, που αλλάζει όλα όσα συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια και ειδικότερα τη φιλοξενία των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας. Επίσης στην ανακοίνωση διευκρινίζεται και ο λόγος που ο αυτό ξεκινά από φέτος και λίγο πριν την έναρξη του διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας.
Από την πλευρά του δήμου Πατρέων ο τομέας πολιτισμού και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Απόστολος Αγγελής, δηλώνει για μια ακόμη φορά αιφνιδιασμένος από την εξέλιξη μη παραχώρησης του Ρωμαϊκού Ωδείου για τις εκδηλώσεις του διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας, πως δεν μπορεί να ενημερώνεται με post στα social media από τον Αχαιό υφυπουργό και πως αναμένει να οριστεί συνάντηση στο υπουργείο πολιτισμού με την Λίνα Μενδώνη, ώστε να τεθούν τα ζητήματα που προκύπτουν σε επίπεδο υπουργού πολιτισμού.
Σε κάθε περίπωση ο αντιδήμαρχος πολιτισμού του δήμου Πατρέων είπε στο thebest πως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ακόμη και υπό την πίεση του χρόνου, θα βρεθούν στέγες για τις εκδηλώσεις του διεθνούς φεστιβάλ Πάτρας, σε άλλους θεατρικούς χώρους και ιστορικά μνημεία.
Δήμος Πατρέων: Θέλουμε επικοινωνία με την Λ. Μενδώνη
Το σχόλιο της δημοτικής αρχής για τη χρήση του Ρωμαϊκού Ωδείου
Αν για κάποιους θεωρείται σοβαρή ενημέρωση του πατραϊκού λαού η ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και σοβαρή αντιμετώπιση του θεσμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας οι δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις, υποτιμούν τον Πολιτισμό και συνολικά την πόλη μας.
Όσο για τη δέσμευση των εγκαινίων, η οποία κατά τον Υφυπουργό υλοποιείται, τον ενημερώνουμε ότι το καλοκαίρι ήρθε και το Ρωμαϊκό Ωδείο είναι ακατάλληλο για παραστάσεις, παρόλο που πρόσφατα παραδόθηκε μετά από εκτεταμένες εργασίες.
Τι τους εμπόδιζε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρά τις επαφές που έγιναν, τη συνεδρίαση του ΚΑΣ και τη συνεχή αλληλογραφία, να μας αναφέρουν τις δυσκολίες, τις αστοχίες και να αναζητήσουμε από κοινού τρόπους επίλυσης;
Περιμένουμε να δούμε την εξασφάλιση των συνθηκών και την υλοποίηση των παραστάσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού, και τον τρόπο που θα διασφαλιστούν. Αν έχουν στο νου τους την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, καλά θα κάνουν να το ξεχάσουν.
Ο Δήμαρχος Πατρέων με επιστολή του, η οποία έχει δημοσιευτεί, έχει ζητήσει συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού για την παραχώρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου το 2027, αλλά και την οικονομική ενίσχυση του θεσμού μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Η πόλη μας αξίζει πολλά περισσότερα από όσα κάποιοι θεωρούν, όπως και ο θεσμός του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.
