Ηράκλειο: Ξεκίνησε η διαδικασία αφύπνισης της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Η μητέρα του και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί
Μετά από περίπου πέντε ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αφύπνισης στο τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, το οποίο φέρεται να κοκοποιήθηκε. Την ανακοίνωση για την αφύπνιση έκανε ο διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης.
Πρόκειται για μία κρίσιμη διαδικασία που θα δώσει στους γιατρούς σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού.
Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις, ενώ η μητέρα του και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί.
