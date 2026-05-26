Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Μπαμπά πήρα πτυχίο»

Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της άνοιξε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία παρόλο που έχει καταφέρει να χτίσει μία λαμπρή καριέρα στον χώρο της τέχνης, αποφάσισε να γυρίσει στα έδρανα του πανεπιστημίου και να πάρει το πτυχίο της.

Η επιτυχημένη ηθοποιός και συγγραφέας είχε περάσει στην αγγλική φιλολογία, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε αποφασίσει να ολοκληρώσει τις σπουδές της εκεί. Ωστόσο, η Δήμητρα Παπαδοπούλου άλλαξε γνώμη και πήρε τελικά το πτυχίο της.

Την Τρίτη (26.05.2026) η αγαπημένη καλλιτέχνιδα μοιράστηκε το Instagram μία σειρά από φωτογραφίες από τη στιγμή που παρέλαβε το πτυχίο της.

«Μπαμπά πήρα πτυχίο!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Δήμητρα Παπαδοπούλου