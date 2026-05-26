Σία Αναγνωστοπούλου: Πολιτικός εμπαιγμός Μενδώνη - Φωτήλα με αποκλεισμό μνημείων και υπονόμευση των θεσμών της πόλης

Σε ανακοίνωσή της η Σία Αναγνωστοπούλου αναφέρει για τη μη παραχώρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου για τιw εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας:

Η Πάτρα, μια πόλη με βαριά ιστορική κληρονομιά και ζωντανά σύμβολα που αποτυπώνουν την ταυτότητά της, βιώνει τα τελευταία χρόνια μια συστηματική απαξίωση των πολιτιστικών της υποδομών. Η γενικότερη κατάσταση του πολιτισμού στην πόλη μας αντανακλά μια πολιτική εγκατάλειψης: ιστορικά κτίρια που ρημάζουν, μνημεία που παραμένουν αναξιοποίητα ή αποκλεισμένα από την τοπική κοινωνία, και μια μόνιμη υποχρηματοδότηση που ναρκοθετεί κάθε προσπάθεια καλλιτεχνικής δημιουργίας. Από το εμβληματικό Θέατρο «Απόλλων», το αρχιτεκτονικό στολίδι της πόλης, μέχρι τα υπόλοιπα ιστορικά μας τοπόσημα, η πολιτιστική περιουσία της Πάτρας αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση με αδιαφορία, αντί να αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της περιοχής.

Η απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, να αποκλείσει επιδεικτικά το ιστορικό Διεθνές Φεστιβάλ από το πρόσφατα ανακαινισμένο Ρωμαϊκό Ωδείο, έρχεται να προστεθεί σε αυτό το σκηνικό της γενικευμένης υποβάθμισης. Αποτελεί μια πράξη βαθιάς περιφρόνησης. Μετά τα πανηγυρικά εγκαίνια, η ηγεσία του Υπουργείου επέλεξε να κρατήσει το μνημείο ερμητικά κλειστό για τους θεσμούς της πόλης, μετατρέποντάς το σε ένα βουβό σκηνικό για κυβερνητικές φωτογραφίες και στερώντας από την Πάτρα τον φυσικό της χώρο έκφρασης, τον οποίο οι ίδιοι οι πολίτες έχουν χρηματοδοτήσει.

Σε αυτόν τον πρωτοφανή εμπαιγμό, ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, επιλέγει τον ρόλο του απλού χειροκροτητή. Αντί να ορθώσει ανάστημα, να διεκδικήσει συνολική στήριξη για τον πολιτισμό της Αχαΐας και να απαιτήσει την παραχώρηση του χώρου, κρύβεται πίσω από όψιμα γραφειοκρατικά προσχήματα περί «τεχνικών προδιαγραφών» και «κανονισμών λειτουργίας».

Στην πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή του, πετάει για ακόμα μια φορά τη μπάλα στην εξέδρα και αποφεύγει εσκεμμένα να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. Δεν λέει κουβέντα για το αν το Ρωμαϊκό Ωδείο θα παραχωρηθεί τελικά του χρόνου στον Δήμο, ενώ προσπερνά με απόλυτη σιωπή το αίτημα για την έκτακτη χρηματοδότηση που έχει ζητηθεί για τη φετινή διοργάνωση.

Τα μνημεία, οι υποδομές και η ιστορία της Πάτρας δεν είναι εργαλεία για μικροπολιτικά παιχνίδια, ούτε αντέχουν άλλη υποβάθμιση. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απαράδεκτης αυτής απόφασης, την έγκριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και την άμεση παραχώρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου στον Δήμο Πατρέων για τις ανάγκες του Διεθνούς Φεστιβάλ. Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να εκπονηθεί ένα σοβαρό, ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για τη συνολική στήριξη, ανάδειξη και προστασία των πολιτιστικών υποδομών της Πάτρας και ολόκληρης της Αχαΐας.