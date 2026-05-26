Φλας στο επετειακό event του καταστήματος Access, αμέτρητα ενσταντανέ με τη Φαίη Σκορδά

Πλούσιο σε κοσμικό απόηχο και shopping ενθουσιασμό το celebration event του διεθνούς ακτινοβολίας ελληνικού label Access Fashion.

Στο iconic, διόροφο διατηρητέο, Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου και με τις παρουσίες της εντυπωσιακής τηλεπαρουσιάστριας Φαίης Σκορδά και της θριαμβεύτριας των Ολυμπιακών Αγώνων Βούλας Πατουλίδου, έγινε ταχύτατα talk of the town. Το ομώνυμο, super ανανεωμένο κατάστημα στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Πάτρας, ήταν κατάφωτο, με υπέροχες άνθινες πινελιές, γιορτινά μπαλόνια και cocktail λιχουδιές. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν dj set σε χαρούμενη, party ατμόσφαιρα και περιηγήθηκαν στις δελεαστικές επιλογές της καλοκαιρινής collection του brand.

Παρά το επίμονο ψιλόβροχο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, η πλειοψηφία απόλαυσε τα φωτογραφικά φλας μπροστά στην πελώρια υπαίθρια κατασκευή (σε σχήμα τσάντας με καθρέφτη). Εννοείται οι πόζες πλάι στην άκρως περιζήτητη για ενσταντανέ Φαίη Σκορδά, με την αστραφτερή μίνι φούστα, ήταν ατέλειωτες.

Η ιδρύτρια και επικεφαλής του brand Κατερίνα Κίτσου, πολύ κομψή και φιλόξενη, με τον business leader Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη στο πλευρό της, δέχθηκαν πολλά συγχαρητήρια και ευχές για την επέτειο των 25 χρόνων της Access Fashion και την επέκταση στην πόλη μας. Highlight; Προσφέρθηκε ως αναμνηστικό δώρο ένα ασπρόμαυρο μαντήλι με το κτίριο Τζίνη ως print.

Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού/ εμπορικού κόσμου, φιλανθρωπικών σωματείων, καθώς και πολιτευτές, ενώ το Δήμο Πατρέων αντιπροσώπευσε η αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη. Η αισθητική ταυτότητα του brand συνδυάζει επίκαιρα trends, θηλυκότητα, ποιότητα και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.

