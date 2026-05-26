Κιμούλης κατά Βλαντή: Ξεκίνησε η δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ξεκίνησε η εκδίκαση της μήνυσης που κατέθεσε πριν από τρία χρόνια, ο Γιώργος Κιμούλης κατά της Παναγιώτας Βλαντή για τα ποινικά αδικήματα της διασποράς, της δυσφημίσεως και της συκοφαντικής δυσφημίσεως διά του τύπου.

Πρώτος στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο Γιώργος Κιμούλης ο οποίος αφού έκανε μια εκτενή αναφορά στην επαγγελματική και καλλιτεχνική του σταδιοδρομία, εξήγησε στο δικαστήριο τους λόγους για τους υπέβαλλε μήνυση σε βάρος της Παναγιώτας Βλαντή.

Τον συκοφάντησε δύο φορές

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο γνωστός ηθοποιός στη πολυσέλιδη μήνυσή του, η Παναγιώτα Βλαντή, συνειδητά, δύο φορές, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον έθιξε, τον κατασυκοφάντησε και παρουσίασε ως βέβαια και αυταπόδεικτα γεγονότα, τους ανυπόστατους , ψευδείς και αναπόδεικτους ισχυρισμούς αντιδίκων του, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Όπως υποστηρίζει στη μήνυσή του ο Γιώργος Κιμούλης, η πρώτη φορά που τον συκοφάντησε και έθιξε τη τιμή και την υπόληψή του, ήταν τον Απρίλιο του 2023 όταν η Παναγιώτα Βλαντή μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή και στη συνέχεια τον Αύγουστο του ίδιου έτους όταν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΟΝ ΤΙΜΕ, συνέντευξή της.

Η μήνυση

«Πιο συγκεκριμένα, στην επίδικη συνέντευξη της, η οποία μάλιστα «κόσμησε» το πρωτοσέλιδο της εν λόγω εφημερίδας και αναπαράχθηκε σε σχεδόν όλα τα διαδικτυακά μέσα, ανέφερε τα εξής, εναντίον

μου: ‘’Βλέπω όμως ότι ήδη ο Γιώργος Κιμούλης επέστρεψε στο θέατρο. Τον στηρίζουν κι είναι λάθος να στηρίζεται ο Κιμούλης. Δεν αφορά προφανώς το ταλέντο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα έπρεπε να στηρίζονται τέτοιες συμπεριφορές. Κακοποιούσε μεν λεκτικά, όχι σωματικά, αλλά πρόκειται για κάτι εξίσου βαρύ. Προπηλάκιζε, βασάνιζε κόσμο στο θέατρο και πριν από τόσα χρόνια γιατί δεν μιλάμε για το παρόν που όλα βγαίνουν στο φως -το διασαφηνίζω-για να απαντήσω κιόλας σε όσους υποστηρίζουν γιατί δεν έφευγε ο οποιοσδήποτε προσβεβλημένος. δεν ήταν εύκολο να αποχωρείς από παράσταση. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Στην πορεία το πλήρωνες’’. Το σύνολο των δηλώσεων της εγκαλουμένης, εναντίον μου, είναι προδήλως ψευδές και απολύτως συκοφαντικό», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δικόγραφο της μήνυσης.

Η πρώτη φορά που η Παναγιώτα Βλαντή «σπίλωσε» το όνομα του Γιώργου Κιμούλη, σύμφωνα με τη μήνυσή του, ήταν τον Απρίλιο του 2023 με τις δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή στην οποία είχε φιλοξενηθεί. «Αρχικώς, αποφάσισα να μην δώσω περαιτέρω έκταση στις συκοφαντικές, προσβλητικές και κυρίως, αναπόδεικτες και αυθαίρετες δηλώσεις της εγκαλουμένης, η οποία, άγνωστο πως, κρίνει επί παντός του επιστητού άνευ συγκεκριμένης γνώσης και άποψης. Από την δήλωση της αυτή, όμως, προκύπτει ένα ειδικό μένος απέναντι μου, αφού αδιάκοπα με στοχοποιεί και δημιουργεί αρνητικό, εις βάρος μου, κλίμα, συγχέοντας μας ασταμάτητα, δολίως και σκοπίμως με ηθοποιούς, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη. Καλεί τον κόσμο να παύσει να προσέρχεται στις παραστάσεις και τις επαγγελματικές προτάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, αδιαφορώντας για το σύνολο των εργαζομένων, οι οποίοι αποκερδαίνουν, εντίμως, τον μισθό τους, ενώ ομολογεί ότι ουδέποτε έχει συνεργαστεί μαζί μου.Με συγκαταλέγει μεταξύ καταδικασμένων για σεξουαλικά αδικήματα, ηθοποιών και παροτρύνει το κοινό να με οδηγήσει στην πενία, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ούτε ένα παράδειγμα, ένα πραγματικό γεγονός ή έστω μία συγκεκριμένη καταγγελία εις βάρος μου», υποστηρίζει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στη μήνυσή του.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί τον επόμενο μήνα.

πηγή protothema.gr