Παρέμβαση του Αγροτικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την κρίση στην πατατοπαραγωγή της Δυτικής Αχαΐας

Την έντονη ανησυχία του για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα στην πατατοκαλλιέργεια της Δυτικής Αχαΐας εκφράζει, μέσω υπομνήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον ΕΛΓΑ, τους Βουλευτές Αχαΐας και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Αγροτικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας μέσω του επικεφαλής Γιώργου Παπαχριστόπουλου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου "η φετινή καλλιεργητική περίοδος εξελίσσεται σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων δεκαετιών, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις, υψηλότατο κόστος παραγωγής και κατάρρευση των τιμών διάθεσης του προϊόντος.

Στο υπόμνημα τονίζεται ότι το κόστος παραγωγής της πατάτας έχει αυξηθεί περισσότερο από 80% τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας πλέον από 1.100 έως 1.300 ευρώ ανά στρέμμα.

Οι βασικοί παράγοντες αύξησης είναι η αύξηση λιπασμάτων κατά περίπου 55%, η αύξηση ενεργειακού κόστους άνω του 40%, ότι το πετρέλαιο ξεπερνά το 1,60€/λίτρο, η αύξηση του πατατόσπορου κατά περίπου 30% και η συνεχής έλλειψη και μείωση εργατών γης, με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος συγκομιδής και καλλιέργειας.

Παράλληλα, οι τιμές παραγωγού έχουν καταρρεύσει, καθώς σε πολλές περιπτώσεις διαμορφώθηκαν κάτω από τα 0,40 ευρώ ανά κιλό, ενώ καταγράφηκαν ακόμη και τιμές της τάξης των 0,20 ευρώ ανά κιλό, επίπεδα που δεν καλύπτουν ούτε το βασικό κόστος καλλιέργειας.

Το Αγροτικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας επισημαίνει και τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές πατάτας από τρίτες χώρες, κυρίως από την Αίγυπτο, καθώς και στα φαινόμενα ελληνοποιήσεων, τα οποία δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και υπονομεύουν την ελληνική παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, το Αγροτικό Τμήμα του Επιμελητηρίου Αχαΐας ζητά άμεσα:

Εντατικοποίηση των ελέγχων στις εισαγωγές πατάτας και στα φαινόμενα ελληνοποιήσεων.

Έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης των πατατοπαραγωγών της Δυτικής Αχαΐας.

Μείωση του ενεργειακού κόστους, με έμφαση στο αγροτικό ρεύμα και το πετρέλαιο.

Ειδικές ενισχύσεις για λιπάσματα, σπόρους και αγροεφόδια.

Άμεσες αποζημιώσεις και ουσιαστική παρέμβαση του ΕΛΓΑ όπου υπάρχουν απώλειες παραγωγής.

Θεσμικά μέτρα προστασίας της ελληνικής πατάτας και διασφάλιση δίκαιων όρων εμπορίας.

Πολιτικές ενίσχυσης της αγροτικής εργασίας για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατών γης.

Κλείνοντας, το Αγροτικό Τμήμα του Επιμελητηρίου τονίζει ότι η σημερινή συγκυρία καθιστά αναγκαία την άμεση λήψη ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων στήριξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παραγωγής και να αποτραπεί περαιτέρω συρρίκνωση της αγροτικής δραστηριότητας στην Αχαΐα".