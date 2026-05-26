Σαρλίζ Θερόν: Πως πλησίασε την αντιφατική Καλυψώ στην επική υπερπαραγωγή της «Οδύσσειας»;

Ο διάσημος σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν την προτίμησε για το ρόλο της πλανεύτρας μάγισσας ερωμένης, θεωρώντας την «κορυφαία ηθοποιό της γενιάς της» και έχοντας θαυμάσει τις δυναμικές επιδόσεις της στα φιλμ «Mad Max» και «Monster». Όπως σχολίασε «η Σαρλίζ απέδωσε ολοκληρωτικά την ένταση του χαρακτήρα».

Η τελευταία της φωτογράφιση την μετατρέπει σε υπερβατικό, ουράνιο πλάσμα. Η Σαρλίζ Θερόν, που παραμένει η αγέραστη, πανύψηλη καλλονή του Χόλιγουντ στα 50 της χρόνια, ντύθηκε με Vivienne Westwood, Mugler, Dior, Max Mara μέσα σε concept λευκής… «θολούρας». Η επιλογή της ως «Καλυψώ» θεωρήθηκε αναπάντεχη και αυτό την ενθουσίασε επειδή θέλει να αποφύγει την τυποποίηση...

Υποβλήθηκε ωστόσο σε μεγάλη σωματική κόπωση για να ανταποκριθεί στα γυρίσματα. Εγιναν σε παραλία windsurfing και kiteboarding του Μαρόκου με θυελλώδεις ανέμους 30 έως 40 μιλίων την ώρα. Επαιξε με άμμο στα μάτια και έφτασε στο απροχώρητο για να διακόψει. Ο συμπρωταγωνιστής και προσωπικός φίλος της Ματ Ντέιμον υπογραμμίζει την ατσαλένια της θέληση και την σπουδαία υποκριτική της προσθέτοντας: «Πάντα την υποστήριζα, παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω γιατί μόνο ο ένας από εμάς γέρασε. Κέρδισε το λαχείο στη γενετική».

Ουδείς αμφισβητεί ότι η υπερπαραγωγή «Οδύσσεια» θα αποτελέσει το blockbuster του φετινού καλοκαιριού, ενδεχομένως όμως περίμεναν τη Σαρλίζ ως επιθετική θεά Αθηνά και όχι ως μοιραία νύμφη.

Η Νοτιοαφρικανή ντίβα, κάτοχος Οσκαρ, ακτιβίστρια και μητέρα δυο υιοθετημένων κοριτσιών ομολόγησε πως δεν πτοήθηκε καθόλου κατά την προετοιμασία.

«Είναι ξεχωριστό όταν έχεις την ευκαιρία να γυρίσεις σε τέτοιες τοποθεσίες και πραγματικά να νιώθεις ότι επηρεάζεσαι από αυτές. Δεν κατασκευάζεις τίποτα. Και μου άρεσε πολύ η ομάδα, νομίζω ότι όλοι μας είχαμε μια συγκεκριμένη προσωπικότητα αντοχής στην πίεση, επιμονής. Και όταν βάζεις μαζί team από τέτοιους ανθρώπους, είναι πραγματικά εκπληκτικό τι μπορούν να καταφέρουν».

Οσο για την Καλυψώ τόνισε στο περιοδικό: «Μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω κάτι που δεν είχα πολλές ευκαιρίες να κάνω, επειδή είναι λίγο από όλα. Αυτό είναι τόσο όμορφο σε αυτήν».

Στην ελληνική μυθολογία, οι θεοί βιάζουν και απαγάγουν θνητές γυναίκες ατιμώρητα. Η Καλυψώ στον γεμάτο οργή μονόλογο της στη ραψωδία του Ομήρου καταγγέλλει την εχθρική αντιμετώπιση των ηρωίδων που κοιμούνται με άντρες.

«Νιώθω ότι μεγάλο μέρος της θλίψης της έγκειται σε αυτή την υποκρισία. Παρόλο που είναι θεά, λαχταρά πραγματικά να είναι με κάποιον. Και ήταν ενδιαφέρον να βλέπεις να έχει τόσες δυνάμεις, αλλά στην πραγματικότητα να μην μπορεί να κάνει πολλά με αυτές» αναφέρει.

«Υπάρχει κάτι που πρέπει να ειπωθεί για τις δυναμικές γυναίκες που ζουν σήμερα, κι όμως, βλέπουν πολλά από τα δικαιώματά τους να αφαιρούνται κάθε μέρα» σχολιάζει.

Σύμφωνα με την αφήγηση του Ομήρου, η Καλυψώ κρατάει τον Οδυσσέα στο νησί της για επτά χρόνια. Θεωρείται πολύ αντιφατική μορφή και έχει ερμηνευτεί διαφορετικά πολλές φορές, σύμφωνα με τον Νόλαν.

Η Θερόν μοιράζεται το εξώφυλλο του Elle με τις συναδέλφους της Αν Χάθαγουέι (Πηνελόπη), Ζεντάγια (Αθηνά), Λουπίτα Νιόνγκο (Ωραία Ελένη) αλλά κατά την άποψή μας είναι η πιο εκθαμβωτική.

