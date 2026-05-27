Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από αστάθεια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως φτάνει στη χώρα μας το κύμα ζέστης που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα παραμείνουμε σε πιο ήπιες θερμοκρασιακές συνθήκες συγκριτικά με τις γειτονικές περιοχές.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας και στην περιοχή της Θράκης, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα απογεύματα. Ο βοριάς θα διατηρηθεί ισχυρός 6-7 μποφόρ γύρω από τις Κυκλάδες. Την Πέμπτη, το βόρειο ρεύμα θα περιοριστεί χωρικά, επιτρέποντας στην αστάθεια να εξαπλωθεί στον ηπειρωτικό κορμό, με φαινόμενα σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και εσωτερικό Πελοποννήσου.

Την Παρασκευή, η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρονότια, με βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και κατά μήκος της Πίνδου.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, παρά την παρουσία αστάθειας, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές, ωστόσο τοπικά φαινόμενα όπως κεραυνοί και χαλάζι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Συνολικά, ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα κινείται σε ένα σκηνικό με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών βροχών, χωρίς να πλήττεται η χώρα από το κύμα καύσωνα που επηρεάζει την Ευρώπη, διατηρώντας μια πιο ήπια θερμοκρασιακή κατάσταση και αυξημένη αστάθεια στα ορεινά.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Σάκη Αρναούτογλου, τις επόμενες ημέρες το θερμόμετρο θα δείξει κανονικά για την εποχή επίπεδα, με αρκετές περιοχές να καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου.

Ιδιαίτερα την Τετάρτη 27 Μαΐου, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 32 και 33 βαθμών. Την Πέμπτη 28 Μαΐου αναμένονται μέγιστες τιμές γύρω στους 33 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή 29 Μαΐου θα σημειωθεί μικρή πτώση, με το θερμόμετρο να φτάνει έως τους 29 βαθμούς.

Παράλληλα, τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά, λόγω της συνεχιζόμενης τοπικής αστάθειας. Η παρουσία αυτών των βροχών αναμένεται να περιοριστεί στα ορεινά, χωρίς να επηρεάσει σημαντικά τις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει επίσης την εξασθένηση των ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται στα μέσα της εβδομάδας, γεγονός που θα συμβάλει στη σταθεροποίηση του καιρού και τη βελτίωση των συνθηκών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών.

Η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας συνδυάζεται με την απουσία έντονων βροχοπτώσεων, καθιστώντας τις ημέρες κατάλληλες για υπαίθριες δραστηριότητες