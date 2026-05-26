Βέλγιο: Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο- Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Δύο έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου και ένας ακόμη ενήλικας σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο σήμερα το πρωί στο Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, μετέδωσε το RTL επικαλούμενο τον υπουργό Μεταφορών του Βελγίου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αν Μπερζέ δήλωσε νωρίτερα στο VRT ότι στο σχολικό επέβαιναν επτά μαθητές, ο οδηγός και μια συνοδός και ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν έχει τραυματιστεί.

"Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα...Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους", δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε σήμερα το πρωί στο βόρειο Βέλγιο, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν και έκανε λόγο για νεκρούς.

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για το τραγικό δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Ρόιτερς και πηγή που βρίσκεται στον τόπο του δυστυχήματος.