ΟΠΑΘΑ Πατρών: Κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη

Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ο Όμιλος Παρακτίου Αλιείας και Θαλασσίων Αθλημάτων ο Άγιος Νικόλαος (ΟΠΑΘΑ) προχώρησε την Κυριακή 24 Μαΐου σε μια σημαντική πράξη προσφοράς.

Μετά από μια απόλυτα επιτυχημένη αλιευτική εξόρμηση-δράση των μελών του ομίλου μας, συγκεντρώθηκαν 23 κιλά φρέσκιας αλιείας. Τα ψάρια παραδόθηκαν αυθημερόν στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο Πατρών (Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων), προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των φιλοξενούμενων της πρότυπης αυτής μονάδας της πόλης μας.

Η παράδοση της δωρεάς πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο, Κίμωνα Τασσόπουλο, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΘΑ, οι οποίοι μετέφεραν τις θερμές ευχές ολόκληρου του συλλόγου στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και το προσωπικό του ιδρύματος.

Με μεγάλη συγκίνηση λάβαμε σήμερα και την επίσημη ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματος, κ. Βασίλειο Δελδήμο, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τα συγκινητικά του λόγια.

Όπως αναφέρεται και στην επιστολή, «κάθε δωρεά αποτελεί σημαντική τόνωση όχι μόνο σε υλικοτεχνικό αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο» και για εμάς στον ΟΠΑΘΑ Πατρών, ο αθλητισμός, η αγάπη για τη θάλασσα και η κοινωνική αλληλεγγύη πάνε πάντα μαζί. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση προσφοράς για την πόλη μας