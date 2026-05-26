Πάτρα: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Ο Αντικαπνιστικός Σύλλογος Πάτρας 1986, με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων παρουσίας και διαλόγου με την Πατραϊκή κοινωνία, διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών (Ρήγα Φεραίου 7), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αναφέρει στην ανακοίνωσή του και συνεχίζει:



"Μέσα από κορυφαίες επιστημονικές εισηγήσεις, επιδιώκεται να αναδειχθούν οι σύγχρονες διαστάσεις της εξάρτησης, του εθισμού και της καταστροφικής καπνιστικής συμπεριφοράς.

Ομιλήτριες της εκδήλωσης θα είναι:

Η ψυχίατρος και ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ Μένη Μαλλιώρη,

με θέμα: «Πρόσφατα διεθνή και εθνικά δεδομένα για το κάπνισμα» και η

τέως καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Μαριγούλα Μαργαρίτη,

με θέμα: «Εγκέφαλος και Εθισμός»

Την εκδήλωση θα κλείσει η εκπαιδευτικός-αφηγήτρια Άσπα Παπαδοπούλου με την αφήγηση:

«Τι τάχα να διαλέξω;»

Ο Αντικαπνιστικός Σύλλογος Πάτρας 1986, καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια βραδιά ενημέρωσης για το παρελθόν και το μέλλον του Συλλόγου καθώς και προβληματισμού και ουσιαστικού διαλόγου, γύρω από το κάπνισμα, ένα ζήτημα που συνεχίζει να αφορά τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής.

Τον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Παναγιώτης Ρηγόπουλος.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά του Καπνίσματος να υπενθυμίσουμε μερικά σημαντικά διαχρονικά στοιχεία για το Παθητικό & Τριτογενές Κάπνισμα:

• Με συντηρητικές εκτιμήσεις και στοιχεία της τελευταίας 10ετίας, υπολογίζονται στα 7,1 εκατομμύρια οι πρόωροι θάνατοι διεθνώς, λόγω του καπνίσματος (5,1 εκατ. άνδρες και 2 εκατ. γυναίκες). Από την άλλη, τα συνδυασμένα ετήσια κέρδη των μεγαλύτερων καπνοβιομηχανιών του κόσμου υπερέβησαν τα 62,27 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ερευνητής δρ Νιλ Σλούγκερ επεσήμανε ότι «ο καπνός προκαλεί βλάβη σε κάθε στάδιο του κύκλου της ζωής του ανθρώπου, από την καλλιέργεια έως τη διάθεσή του. Συνδέεται με έναν ολοένα αυξανόμενο κατάλογο ασθενειών, επιβαρύνει τα συστήματα υγείας και επιδεινώνει τη φτώχεια, ιδίως όταν αρρωσταίνει λόγω του καπνίσματος και πεθαίνει ο στυλοβάτης ενός νοικοκυριού». Οι περισσότεροι από τους 7,1



εκατομμύρια πρόωρους θανάτους ετησίως οφείλονται στο ενεργητικό κάπνισμα, ενώ ένα ποσοστό

γύρω στο 12% δηλ. περίπου 884.000 θάνατοι, σχετίζονται με το παθητικό κάπνισμα. Από το παθητικό κάπνισμα πεθαίνουν κάθε χρόνο και 165.000 νήπια ! Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ πολλού έχει προτρέψει την αρμόδια Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για την έκθεση των παιδιών τόσο στο παθητικό ή δευτερογενές κάπνισμα (εισπνοή καπνού), όσο και στο τριτογενές κάπνισμα (έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες που εναποτίθενται στο περιβάλλον τους, από το συστηματικό κάπνισμα στους χώρους αυτούς) και είναι η πρώτη φορά που το 2013, η έννοια του τριτογενούς καπνίσματος εισάγεται στα ευρωπαϊκά κείμενα. Σύμφωνα με τον «Παγκόσμιο Άτλαντα Καπνού», η ενεργητική χρήση καπνού και η παθητική έκθεση των ανθρώπων σε αυτόν κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία πάνω από δύο τρισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, σχεδόν το 2% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

•Το παθητικό κάπνισμα που πολλοί θεωρούν σχεδόν ανύπαρκτο ως πρόβλημα, είναι σχετικά με κάποιες ουσίες, πιο επικίνδυνο από το ενεργητικό κάπνισμα. Η νιτροζαμίνη, πχ μια από τις πιο καρκινογόνες ουσίες του τσιγάρου, βρίσκεται σε 50 φορές σε μεγαλύτερη ποσότητα στον καπνό που δεν διέρχεται μέσα από την καύτρα του τσιγάρου, που κυρίως εισπνέει ο παθητικός καπνιστής. Αυτό συμβαίνει γιατί λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας της καύτρας, που βρίσκεται στην περιοχή των 800 0 C , όταν εισπνέει ο καπνιστής μέσα από το τσιγάρο, η νιτροζαμίνη πυρολύεται, πράγμα που δεν συμβαίνει στην θερμοκρασία των 400 περίπου 0 C του παθητικού καπνού. Εδώ μπαίνει και το μεγάλο ερώτημα για την παρόμοια θερμοκρασία στην οποία λειτουργούν τα θερμαινόμενα μοντέρνα προϊόντα νικοτίνης, που λανσάρονται σαν υποκατάστατα του συμβατικού τσιγάρου και σαν εργαλεία διακοπής του καπνίσματος !!!"