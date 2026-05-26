Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 17 συλλήψεις

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Σερρών και της Αθήνας
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Σερρών και της Αθήνας, ενώ το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατ. ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από τις Αρχές.
Αεροδρόμιο Αράξου: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω μηχανικής βλάβης
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Νέα κρούσματα σε Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία
«Θόλος θερμότητας» καλύπτει τη δυτική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασίας -Θάνατοι από τη ζέστη στη Γαλλία- Ζεστός Ιούνιος και στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr