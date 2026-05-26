Β. Λιόλιος:  «Το μπάσκετ χρειάζεται ενθουσιασμό και κατευθύνσεις»

Στην ανάγκη στήριξης των μικρότερων κατηγοριών και διαρκούς επαφής της Ομοσπονδίας με όλες τις ομάδες της χώρας στάθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σε fireside chat που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 14ου Regional Growth Conference 2026 (RGC 2026).

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το μπάσκετ χρειάζεται ενθουσιασμό και κατευθύνσεις», τονίζοντας ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας πρέπει να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στα σωματεία και να συνομιλεί με όλους τους ανθρώπους του αθλήματος.

Ο κ. Λιόλιος σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει διαρκώς σε όλη την Ελλάδα και συναντά ομάδες από όλες τις κατηγορίες, επιδιώκοντας να υπάρχει άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και τα σωματεία. Όπως είπε, το ελληνικό μπάσκετ «καλπάζει», ωστόσο απαιτείται συνεχής στήριξη της βάσης του αθλήματος, ειδικά των μικρότερων κατηγοριών, ώστε να δημιουργηθεί νέο δυναμικό και νέοι άνθρωποι που θα συνεχίσουν την ανάπτυξή του.

Αναφερόμενος στη λειτουργία της ΕΟΚ, σημείωσε ότι όταν ανέλαβε πριν από πέντε χρόνια η Ομοσπονδία λειτουργούσε περισσότερο με «προεδρικό μοντέλο», κάτι που επιχείρησε να αλλάξει. «Στόχος μου είναι να δουλεύει με μια δομή σύγχρονου οργανισμού ώστε να λειτουργήσει κανονικά και όταν φύγω, να μην εξαρτάται από εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι αυτή η μετάβαση προχώρησε αρκετά γρήγορα. Παράλληλα, τόνισε ότι βασικός στόχος είναι να δημιουργηθούν άνθρωποι που θα συνεχίσουν το έργο της Ομοσπονδίας στο μέλλον. «Στόχος είναι να έρθουν άνθρωποι που είναι καλύτεροι από εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην Εθνική ομάδα, μίλησε με θερμά λόγια για τον Βασίλη Σπανούλη, σημειώνοντας ότι «κυλάει μέσα του μπλε αίμα» και ότι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας ηγέτης της Εθνικής. Όπως ανέφερε, στόχος της Ομοσπονδίας είναι η ανανέωση της ομάδας με νέους παίκτες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο Giannis Antetokounmpo θα βρίσκεται κανονικά στην προσπάθεια της Εθνικής. «Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένο DNA, βγάζουμε νέους παίκτες, πρέπει να παίζει ως Εθνική ομάδαο», τόνισε.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ αναφέρθηκε και στο Final Four της Ευρωλίγκας, εκφράζοντας την ελπίδα να το κερδίσει ελληνική ομάδα. Όπως είπε, όταν μια ελληνική ομάδα αγωνίζεται σε έναν τελικό εκπροσωπεί συνολικά τη χώρα, ανεξάρτητα από οπαδικές προτιμήσεις. «Αυτό είναι έγκλημα, να μην υποστηρίζεις την ελληνική ομάδα. Δεν έχει σημασία τι χρώμα έχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Λευτέρης Βαρουξής, διευθύνων σύμβουλος του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Βαρουξής».

Το Regional Growth Conference πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, και ύστερα από 14 χρόνια πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών για το μέλλον των ελληνικών περιφερειών και της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.