Ο Πάνος Ιωαννίδης δείχνει για πρώτη φορά το πρόσωπο του 4χρονου γιου του, Κωνσταντίνου

Ο Πάνος Ιωαννίδης έκανε μια από τις πιο τρυφερές και σπάνιες αναρτήσεις του στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τον τετράχρονο γιο του, Κωνσταντίνο.

Ο γνωστός σεφ και κριτής του MasterChef, που διατηρεί χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική του ζωή, μοιράστηκε μια στιγμή με τον γιο του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο Πάνος Ιωαννίδης πέρασε χρόνο με τον μικρό Κωνσταντίνο σε ένα από τα καταστήματα εστίασης που διατηρεί στο Περιστέρι και ανέβασε ένα στιγμιότυπο από τη χαλαρή τους καθημερινότητα. Στη φωτογραφία, πατέρας και γιος απολαμβάνουν μαζί τον χρόνο τους πίνοντας «καφέ» στον χώρο του σεφ, σε μια εικόνα που αποπνέει ηρεμία και οικογενειακή ζεστασιά.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο γνωστός chef έγραψε: «Οι πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή μας… είναι πάντα οι πιο απλές». Όπως ήταν αναμενόμενο, η φωτογραφία συγκέντρωσε πολλά likes και σχόλια από τους followers του.

Δείτε τον Πάνο Ιωαννίδη με τον γιο του: