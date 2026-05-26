Βασίλισσα Ελισάβετ: Η αδελφή της φορούσε Dior, εκείνη καθιέρωσε δικό της style μεταπολεμικής διπλωματίας

Παρατείνεται η sold out έκθεση με τα ρούχα της δίπλα στο Μπάκινχαμ, δεν ακολούθησε ποτέ τη μόδα
Mέχρι τις 18 Οκτωβρίου, στο The King’s Gallery δίπλα στο Μπάκινχαμ, παρατάθηκε η έκθεση με την γκαρνταρόμπα της Βασίλισσας Ελισάβετ.
Η πρωτοφανής απήχηση χάρισε διορία 6 έξτρα μηνών στους επισκέπτες. Με τίτλο «Queen Elizabeth II: Her Life in Style» και αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της έγινε ταχύτατα sold out. Περιλαμβάνει 300 ιστορικά κομμάτια- πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά- και αναμένεται να φθάσει τους 400.000 επισκέπτες, ως το κορυφαίο hit προσέλευσης στα χρονικά του Royal Collection Trust.
Σύμφωνα με την επιμελήτρια Καρολίν ντε Γκιτό, η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταχειριζόταν την ντουλάπα της ως όπλο της μεταπολεμικής διπλωματίας, καθώς ο θεσμικός ρόλος της δεν επέτρεπε ουδέποτε να εκφράσει άποψη.
Η στρατηγική της Ελισάβετ δεν είχε καμία σχέση με την προσωπική ματαιοδοξία ή την εφήμερη λάμψη της υψηλής ραπτικής.
Σε στενή συνεργασία με τους προσωπικούς της σχεδιαστές—από τον ευφυή Σερ Νόρμαν Χάρτνελ τις πρώτες δεκαετίες της βασιλείας της μέχρι την πιστή Άντζελα Κέλι τα τελευταία χρόνια—μετέτρεψε τις επίσημες εμφανίσεις της σε κωδικοποιημένο σύστημα γεωπολιτικής συμμαχίας, σύμφωνα με τα συμφέροντα του Στέμματος. Επέλεγε καταρχήν έντονα χρώματα για να κυριαρχεί μέσα στο πλήθος. Η παλέτα των looks της αναφερόταν συχνά στην κουλτούρα ή τη σημαία των χωρών που τιμούσε ή επισκεπτόταν. Το φόρεμα της Στέψης της, το 1953 για παράδειγμα ενσωμάτωσε όχι μόνο τα εμβλήματα των τεσσάρων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και τα εθνικά σύμβολα των χωρών της Κοινοπολιτείας.Το αγγλικό τριαντάφυλλο και το ιρλανδικό τριφύλλι συνυπήρχαν με το φύλλο σφενδάμου του Καναδά, τη φτέρη της Νέας Ζηλανδίας και τον λωτό της Ινδίας, αντιπροσωπεύοντας την βρετανική κοσμοκρατορία.
Οι αγαπημένες της καρφίτσες (δώρα από ξένους ηγέτες, σύμβολα τόπων αλλά και υπαινικτικά σχόλια) άφησαν εποχή.
Μια ματιά στην έκθεση
H ντε Γκιτό, σημειώνει στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης ότι η προσωπική σχέση της Ελισάβετ με τους σχεδιαστές της επιβεβαιώνει πως είχε πλήρη επίγνωση της εικόνας της ώστε να υπηρετεί το κρατικό καθήκον.
Οι εξελίξεις στη μόδα δεν την απασχολούσαν καθώς τελικά καθιέρωσε το δικό της εμβληματικό style. «Συχνά τη συνέκριναν με την αδελφή της, την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η οποία φορούσε Dior και θεωρούνταν πιο μοντέρνα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα να καταρρίψω αυτόν τον μύθο, επειδή είναι σαφές ότι η Ελισάβετ νοιαζόταν πραγματικά για την εμφάνισή της και ήταν απόλυτα αναμεμειγμένη και ενημερωμένη. Αυτός ο βαθμός προσωπικής σύνδεσης με τους σχεδιαστές της ήταν μια πραγματική αποκάλυψη» προσθέτει.
TΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν:
- Το ασημένιο φόρεμα που υιοθέτησε 8 ετών ως παρανυφάκι, σχεδιασμένο από τον Έντουαρντ Μολινέ, στον γάμο του θείου της, Δούκα του Κεντ, με την πριγκίπισσα Μαρίνα της Ελλάδας το 1934.
- Το πασίγνωστο νυφικό της από τον γάμο με τον πρίγκιπα Φίλιππο, καθώς και η μεγαλοπρεπής τουαλέτα της Στέψης της.
- Το γαλάζιο σύνολο του 1960 by Norman Hartnell για το γάμο της αδελφής της
- Το φόρεμα της κασκαντέρ της για το χιουμοριστικό σκετς με τον Τζέιμς Μποντ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012.
Το διάσημο νυφικό της και τα αμέτρητα καπέλα της
Ρούχα από την παιδική της ηλικία
