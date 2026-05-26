«Χρυσά» τα εξοχικά στην Ελλάδα: Πόσο οι αυξήθηκαν οι τιμές και για ποιο λόγο

Με άνοδο κατά 10,8% «τρέχουν» φέτος οι τιμές των εξοχικών ακινήτων στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Elxis – At Home In Greece.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026η μέση τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώθηκε στα 3.398 ευρώ, έναντι 3.067 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της αγοράς εξοχικής κατοικίας.

Κύριος λόγος της αύξησης αυτής, είναι η μεγάλη άνοδος που παρατηρείται στις νέες κατασκευές, ως αποτέλεσμα του υψηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος από το εξωτερικό, τομέα στον οποίο ειδικεύεται η Elxis, καθώς προωθεί ακίνητα σε ξένους αγοραστές, κυρίως από χώρες της Β. Ευρώπης και τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, στις εξοχικές κατοικίες που αγοράζονται από τα σχέδια, η μέση τιμή των υπογεγραμμένων συμβολαίων σημείωσε αύξηση κατά 12,5% σε 507.427 ευρώ. Παράλληλα, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 12%, από 3.790 ευρώ σε 4.245 ευρώ.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, Γιώργος Γαβριηλίδης, σημείωσε ότι «η φετινή αύξηση και γενικότερη τάση καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι νεόδμητες κατοικίες, παρά τις αυξήσεις στο κατασκευαστικό κόστος, λόγω της αναπροσαρμογής των τιμών. Οι αγοραστές που αναζητούν σύγχρονες προδιαγραφές, υψηλή ενεργειακή απόδοση και ευρεία επιλογή αξιοποίησης, π.χ. για ιδιοκατοίκηση ή επένδυση, συνεχίζουν να τροφοδοτούν την ζήτηση στην ελληνική αγορά».

Στις υφιστάμενες κατοικίες, η εικόνα είναι διαφορετική. Ειδικότερα, η μέση συνολική τιμή πώλησης στα πραγματοποιηθέντα συμβόλαια κατά το πρώτο τετράμηνο, μειώθηκε κατά 13,3%, ενώ η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αυξήθηκε κατά 8,9%. Έτσι, η μέση τιμή πώλησης υποχώρησε σε 251.667 ευρώ (από 290.167 ευρώ το ίδιο διάστημα πέρσι), αλλά η μέση τιμή/τ.μ. διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο, σε 2.550 ευρώ, από 2.342 ευρώ. «Αυτό δείχνει ότι οι αγοραστές στράφηκαν σε μικρότερα ή χαμηλότερου συνολικού κόστους ακίνητα, χωρίς όμως να μειωθεί η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο», εξηγεί ο κ. Γαβριηλίδης.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την αγορά της Κρήτης, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τους ξένους αγοραστές, η μέση τιμή κατοικίας με βάση πραγματικά δεδομένα από αγοραπωλησίες, σημείωσε αύξηση κατά 3,3% το πρώτο τετράμηνο του 2026, φτάνοντας τις 456.600 ευρώ, από 442.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η άνοδος είναι πιο συγκρατημένη, αλλά δείχνει μια σταθερή δυναμική σε μια από τις πιο δημοφιλείς αγορές εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, που δημοσιοποιήθηκαν σε πρόσφατη ανάλυση της εταιρείας, η μέση δαπάνη ανά αγοραστή αυξήθηκε κατά 37,3% το 2025, αγγίζοντας τις 450.000 ευρώ. «Μέχρι το 2023, το ταβάνι των πελατών μας ήταν περίπου τα 450.000 – 500.000 ευρώ κι αυτό το ποσό αφορούσε σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων, καθώς οι περισσότεροι κινούνταν πέριξ των 300.000 – 350.000 ευρώ. Σήμερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία μας, αυτό έχει αλλάξει και υπάρχει σημαντική ζήτηση και για πιο ακριβά σπίτια, άνω των 500.000 ευρώ, ιδίως νέες κατασκευές με ιδιωτική πισίνα και μεγάλους χώρους, κήπο κι άλλες παροχές», επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, νεόδμητες βίλες που κοστίζουν 400.000 – 500.000 ευρώ, με ιδιωτική πισίνα και βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, ή προσφέρουν θέα προς αυτήν, είναι δυσεύρετες σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ακίνητα τέτοιων προδιαγραφών έχουν και το πρόσθετο πλεονέκτημα της επενδυτικής αξιοποίησης για κάποιους μήνες τον χρόνο, αλλά και υπεραξία από μια μελλοντική πώληση, όπως δείχνουν και τα στοιχεία του φετινού πρώτου τετραμήνου του έτους.

Πηγή: imerisia.gr