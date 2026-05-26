Baywatch: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το reboot της θρυλικής σειράς

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο teaser για το reboot του «Baywatch», παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τους πρωταγωνιστές της νέας εκδοχής της εμβληματικής σειράς που σημάδεψε τη μικρή οθόνη τη δεκαετία του 1990.

Τον κεντρικό ρόλο στη νέα παραγωγή του Fox αναλαμβάνει ο Στίβεν Άμελ, ο οποίος υποδύεται τον Hobie Buchannon. Ο χαρακτήρας του εμφανίζεται πλέον ως επικεφαλής της ομάδας των ναυαγοσωστών, συνεχίζοντας την κληρονομιά του πατέρα του, Mitch Buchannon, τον οποίο είχε ενσαρκώσει ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ στην αρχική σειρά.

Ο ηθοποιός ανάρτησε το teaser στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο καστ. Στα πλάνα εμφανίζονται ο ίδιος μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές του Μπρουκς Νέιντερ, Τζέσικα Μπέλκιν και Λίβι Νταν, φορώντας τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαγιό της σειράς. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Ονειρεύομαι σε αργή κίνηση».

