Το Επιμελητήριο Αχαΐας ενώνει δυνάμεις για το αχαϊκό ελαιόλαδο

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η ανταπόκριση παραγωγών, φορέων και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Αίγιο , με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας για την πιστοποίηση του αχαϊκού ελαιολάδου ως προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Η εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του υποκαταστήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, αποτέλεσε ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στον κύκλο επαφών και ενημερωτικών δράσεων που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Αχαΐα, μετά τον Ερύμανθο, την Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα, αποδεικνύοντας πως η πρωτοβουλία αγκαλιάζεται ουσιαστικά από την κοινωνία, τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του τόπου.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει θέσει ως βασικό στόχο τη θεσμική κατοχύρωση του αχαϊκού ελαιολάδου, μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία καταγραφής, τεκμηρίωσης και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος. Πρόκειται για μια ιστορική πρωτοβουλία για την περιοχή, καθώς για πρώτη φορά επιχειρείται με συντονισμένο τρόπο η δημιουργία των προϋποθέσεων για την απόκτηση πιστοποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ για το αχαϊκό ελαιόλαδο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλά μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, μεταξύ των οποίων ο Β’ αντιπρόεδρος Τάκης Βασιλείου, ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ Γιώργος Σακελλαρόπουλος, ο υπεύθυνος του Αγροτικού Τμήματος Γιώργος Παπαχριστόπουλος, ο διαχειριστής της ΑΧΕΠΑΝ και υπεύθυνος Στήριξης Επιχειρήσεων Γιάννης Χριστόπουλος, οι πρόεδροι των τμημάτων Υπηρεσιών Γιώργος Κολλιόπουλος και Μεταποίησης Βασίλης Δημοπουλος, καθώς και το μέλος του ΔΣ Δημήτρης Μπομποτσιάρης. Το «παρών» έδωσε και πλήθος παραγωγών της περιοχής.

Τον συντονισμό της πρωτοβουλίας έχει αναλάβει ο Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, Διευθυντής της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Αχαΐας «ΑΧΕΠΑΝ», η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συνολικής προσπάθειας για την προώθηση και υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης.

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώνουν ότι ο πρωτογενής τομέας της Αχαΐας διαθέτει ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης όταν υπάρχει συνεργασία, σχέδιο και κοινός στόχος. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικός αναδεικνύεται και ο ρόλος του Αγροτικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην εκπροσώπηση, αλλά και στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των αγροτών για ζητήματα που τους απασχολούν, βρίσκοντας στο Επιμελητήριο έναν ουσιαστικό αρωγό στον αγώνα και στις διεκδικήσεις τους.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Αίγιο κλείνει ο πρώτος κύκλος επαφών για τη συγκρότηση της ΑΜΚΕ και των αρχικών ιδρυτικών μελών της, ώστε να προχωρήσει άμεσα το επόμενο στάδιο που αφορά τη σύσταση της εταιρείας και την επίσημη έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει με συνέπεια να βρίσκεται δίπλα στους παραγωγούς και στις τοπικές επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την ποιότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της Αχαΐας σε κάθε γωνιά του νομού.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους παραγωγούς και στα ιδρυτικά μέλη της ΑΜΚΕ από το Αίγιο, για τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης και στη συλλογική προσπάθεια ανάδειξης του αχαϊκού ελαιολάδου.