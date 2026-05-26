Πάτρα: Διακοπή ύδρευσης την Τετάρτη στο Ψαροφάι

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται, ότι λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου στην περιοχή του Ψαροφαΐου, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης, από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στις οδούς: Ακρωτηρίου, Ευκλείδου, Θεοδ. Κυρηναίου, Κρήτης και Βισαλτίας, Τανάγρας, Θηβών, Ελ. Βενιζέλου.

Από την αρμόδια Υπηρεσίας θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.