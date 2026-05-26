Σύλληψη δύο ανδρών στο Αγρίνιο για διακίνηση ναρκωτικών και οπλοκατοχή

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών προχώρησαν χθες το μεσημέρι στο Αγρίνιο αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σχηματίζοντας σε βάρος τους δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου και προχώρησαν σε ελέγχους. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,8 γραμμάρια κάνναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης, ένα μαχαίρι, καθώς και μία μεταλλική γροθιά ενός δακτύλου (τύπου σιδερογροθιάς).

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 21,1 γραμμάρια κάνναβης, μία λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά με υπολείμματα κοκαΐνης, δύο μπαλτάδες, καθώς και δύο ξύλινοι ράβδοι συνδεδεμένοι με μεταλλική αλυσίδα.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.





