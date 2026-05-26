Αγρίνιο: Συνελήφθη 16χρονος για κλοπή χρημάτων από 14χρονο σε σχολική εκδρομή

Αφαίρεσε 45 ευρώ από άλλον μαθητή
Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν χθες το πρωί στο Αγρίνιο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για κλοπή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, όταν ο ανήλικος φέρεται να αφαίρεσε από το πορτοφόλι 14χρονου συμμαθητή του το χρηματικό ποσό των 45 ευρώ.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.
Ιάσονας Φωτήλας: Έτσι θα λειτουργήσει σε λίγο καιρό το Ρωμαΐκό Ωδείο Πάτρας- Στα πρότυπα του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού
Πάτρα: Εντοπίστηκαν δύο πιστόλια και φυσίγγια κατά τη διάρκεια εργασιών
Αεροδρόμιο Αράξου: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω μηχανικής βλάβης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr