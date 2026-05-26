Αγρίνιο: Συνελήφθη 16χρονος για κλοπή χρημάτων από 14χρονο σε σχολική εκδρομή

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν χθες το πρωί στο Αγρίνιο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για κλοπή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, όταν ο ανήλικος φέρεται να αφαίρεσε από το πορτοφόλι 14χρονου συμμαθητή του το χρηματικό ποσό των 45 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.