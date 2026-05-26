Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Εντοπίστηκαν δύο πιστόλια και φυσίγγια κατά τη διάρκεια εργασιών

Πάτρα: Εντοπίστηκαν δύο πιστόλια και φυσ...

Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας – Ενημερώθηκε στρατιωτική αρχή για την παραλαβή του υλικού

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί σε περιοχή της Πάτρας, όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών εντοπίστηκε πολεμικό υλικό από ιδιοκτήτη εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν δύο πυροβόλα όπλα τύπου πιστόλι, εκ των οποίων το ένα χωρίς λειτουργικό γεμιστήρα, ενώ το δεύτερο ήταν σε έντονα οξειδωμένη κατάσταση και έφερε γεμιστήρα με εννέα φυσίγγια, επίσης πλήρως οξειδωμένα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για την καταγραφή και διαχείριση του περιστατικού.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή, η οποία θα προχωρήσει στην παραλαβή και περαιτέρω διαχείριση του εντοπισμένου υλικού.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
832353
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις