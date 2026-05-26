Πάτρα: Εντοπίστηκαν δύο πιστόλια και φυσίγγια κατά τη διάρκεια εργασιών

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το πρωί σε περιοχή της Πάτρας, όταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών εντοπίστηκε πολεμικό υλικό από ιδιοκτήτη εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν δύο πυροβόλα όπλα τύπου πιστόλι, εκ των οποίων το ένα χωρίς λειτουργικό γεμιστήρα, ενώ το δεύτερο ήταν σε έντονα οξειδωμένη κατάσταση και έφερε γεμιστήρα με εννέα φυσίγγια, επίσης πλήρως οξειδωμένα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για την καταγραφή και διαχείριση του περιστατικού.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή, η οποία θα προχωρήσει στην παραλαβή και περαιτέρω διαχείριση του εντοπισμένου υλικού.