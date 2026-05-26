Εξιχνιάστηκε κλοπή στο Αίγιο- Είχαν αφαιρέσει τσάντα από σταθμευμένο όχημα με τη μέθοδο της απασχόλησης

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας υπόθεση κλοπής που είχε σημειωθεί στο Αίγιο τον Φεβρουάριο του 2026.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, για το αδίκημα της κλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος, μαζί με ακόμη έναν άγνωστο συνεργό, στις 5 Φεβρουαρίου 2026 μετέβησαν με ενοικιαζόμενο όχημα σε δημοτικό χώρο στάθμευσης, όπου και αφαίρεσαν από αυτοκίνητο ημεδαπού άνδρα μία τσάντα με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Η τσάντα περιείχε το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα, συσκευές αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων τύπου USB, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, συνολικής αξίας περίπου 400 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, Παράλληλη Έδρα Αιγίου.